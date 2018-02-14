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Diario Gol: Роналду хочет, чтобы «Реал» продал Иско

14 февраля 2018, 14:50
7

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сообщил своему агенту, чтобы тот в беседе с президентом клуба Флорентино Пересом попросил продать полузащитника Иско. Об этом сообщил Express со ссылкой на Diario Gol.

Сообщается, что 33-летний португалец хочет избавиться от партнера летом. Вместо Иско в составе сливочных он хочет видеть Лукаса Васкеса и Марко Асенсио.

В 28 играх текущего сезона Роналду забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

Статистика Иско – семь мячей и шесть голевых пасов в 32 играх.

Сегодня команда Зинедина Зидана примет «ПСЖ» в рамка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Express & Star
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Иско Перес Флорентино
Комментарии (7)
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Kybik-Pybik
1518609498
Что за ересь?
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DeStar
1518611133
Что за бред внатуре? боится его чтоли? или что? или васкес и асенсио более покладисты, вроед и иско не жадный) не поверю такому бреду. Роналду нужно просить руководство себя не продавать, а не кого, не в том положении уже , самому на выход через год какой.
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petr69
1518612149
Все беды Реала в этом сезоне из за Иско,технарь конечно, однако тормозит игру и является инициатором конфликтов внутри команды, что очень плохо. Именно из за него команда перестала быть единым коллективом. Отсюда результаты
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стикс
1518616298
надеюсь ПСЖ сегодня порвёт Реал :)
Ответить
Патронташ
1518631563
Так пойдет скоро попросит и самого Переса продаться в какую-нибудь эйбар.
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кузнецов артем
1518697992
Бензема лучше гоните. Зидану пора одуматься, он из за него может работу потерять
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Владимир М
1518769416
зачем пишут ерунду?
Ответить
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