Diario Gol: Роналду хочет, чтобы «Реал» продал Иско

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сообщил своему агенту, чтобы тот в беседе с президентом клуба Флорентино Пересом попросил продать полузащитника Иско. Об этом сообщил Express со ссылкой на Diario Gol.

Сообщается, что 33-летний португалец хочет избавиться от партнера летом. Вместо Иско в составе сливочных он хочет видеть Лукаса Васкеса и Марко Асенсио.

В 28 играх текущего сезона Роналду забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

Статистика Иско – семь мячей и шесть голевых пасов в 32 играх.

Сегодня команда Зинедина Зидана примет «ПСЖ» в рамка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.