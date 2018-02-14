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    Diario Gol: Роналду хочет, чтобы «Реал» продал Иско

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сообщил своему агенту, чтобы тот в беседе с президентом клуба Флорентино Пересом попросил продать полузащитника Иско. Об этом сообщил Express со ссылкой на Diario Gol.

    Сообщается, что 33-летний португалец хочет избавиться от партнера летом. Вместо Иско в составе сливочных он хочет видеть Лукаса Васкеса и Марко Асенсио.

    В 28 играх текущего сезона Роналду забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

    Статистика Иско – семь мячей и шесть голевых пасов в 32 играх.

    Сегодня команда Зинедина Зидана примет «ПСЖ» в рамка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Express & Star

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    14.02.2018 14:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      Владимир М 16 февраля 2018, 11:23

      зачем пишут ерунду?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 февраля 2018, 15:33

      Бензема лучше гоните. Зидану пора одуматься, он из за него может работу потерять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 февраля 2018, 21:06

      Так пойдет скоро попросит и самого Переса продаться в какую-нибудь эйбар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      стикс 14 февраля 2018, 16:51

      надеюсь ПСЖ сегодня порвёт Реал :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      petr69 14 февраля 2018, 15:42

      Все беды Реала в этом сезоне из за Иско,технарь конечно, однако тормозит игру и
      является инициатором конфликтов внутри команды, что очень плохо. Именно
      из за него команда перестала быть единым коллективом. Отсюда результаты

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 февраля 2018, 15:25

      Что за бред внатуре? боится его чтоли? или что? или васкес и асенсио более покладисты, вроед и иско не жадный) не поверю такому бреду. Роналду нужно просить руководство себя не продавать, а не кого, не в том положении уже , самому на выход через год какой.

      4
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 14 февраля 2018, 14:58

      Что за ересь?

      4
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