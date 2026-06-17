Месси побил рекорд чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Это 11-й соперник на чемпионатах мира, которому забивал 38-летний нападающий.

Месси побил рекорд Роналдо, Юргена Клинсманна и Мирослав Клозе, поражавших ворота 10 разных сборных на мундиалях.

До Алжира Лео отличался в матчах ЧМ с Сербией, Мексикой, Нигерией, Боснией и Герцеговиной, Ираном, Хорватией, Австралией, Нидерландами, Францией и Саудовской Аравией.