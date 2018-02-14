Игуаин: «Легко судить о ничьей с «Тоттенхэмом» с дивана»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин ответил на критику после матча с «Тоттенхэмом» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По ходу встречи «бьянконери» выигрывали со счетом 2:0. Аргентинец не реализовал пенальти.

«Легко судить с дивана или кресла. Пока счет был 2:0, всем все нравилось. Когда соперник сравнял счет, мнение резко изменилось.

Нас не интересуют такие комментарии. В Лондоне мы намерены обеспечить себе выход в следующую стадию. Обнимаю настоящих болельщиков», – написал форвард в инстаграме.

Ответная игра состоится 7 марта.