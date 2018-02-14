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    Игуаин: «Легко судить о ничьей с «Тоттенхэмом» с дивана»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин ответил на критику после матча с «Тоттенхэмом» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    По ходу встречи «бьянконери» выигрывали со счетом 2:0. Аргентинец не реализовал пенальти.

    «Легко судить с дивана или кресла. Пока счет был 2:0, всем все нравилось. Когда соперник сравнял счет, мнение резко изменилось.

    Нас не интересуют такие комментарии. В Лондоне мы намерены обеспечить себе выход в следующую стадию. Обнимаю настоящих болельщиков», – написал форвард в инстаграме.

    Ответная игра состоится 7 марта.

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    Источник: Instagram

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    14.02.2018 15:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 15 февраля 2018, 06:59

      Посмотрим, уж дома то надо было обыгрывать Тоттенхэм, а теперь усложнили себе задачу

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 февраля 2018, 19:46

      Сволочь кривоногая, не умеешь бить пенальти - не берись!

      Первый-то пеналь чудом забил, Льорис едва не вытащил!
      Много денег потерял на этом матче(( ненавижу.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 февраля 2018, 19:05

      Да Игуаша, твой дубль через день никто не вспомнит,а не забитый пеналь,ой как долго тебе кошмаром будет снится,такова жизнь...

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2018, 18:59

      После 2-0 подумали что игра сделана? Команда уровня Ювентуса не имеет право на такое!!!

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 февраля 2018, 18:55

      Пенальти

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 февраля 2018, 18:30

      Положение у вас теперь не ахти...
      Удачи в Лондоне, и нужно реализовывать моменты лучше

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 февраля 2018, 18:02

      Пенку забивать надо! Тогда и рассуждать будешь по другому.

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      Рейтинг: +3461

      acor94 14 февраля 2018, 15:59

      Конечно легко, еслиб не твой пенальти нереализованный, моя ставка на победу на тебя и на твою команду, на бомбардире, скорее всего бы прошла)

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > acor94 14 февраля 2018, 18:01

      И я влетел на ничьей. Только я играл в бэтконторе. И влетел на деньги.

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      Рейтинг: +3461

      acor94 > +50/-50 14 февраля 2018, 19:08

      На настоящие деньги не играю. Для начала надо научится на фейковых. Тут я в среднем в 0 ухожу. И смысл тогда играть на реальные?

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