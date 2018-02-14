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Игуаин: «Легко судить о ничьей с «Тоттенхэмом» с дивана»

14 февраля 2018, 15:55
10

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин ответил на критику после матча с «Тоттенхэмом» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По ходу встречи «бьянконери» выигрывали со счетом 2:0. Аргентинец не реализовал пенальти.

«Легко судить с дивана или кресла. Пока счет был 2:0, всем все нравилось. Когда соперник сравнял счет, мнение резко изменилось.

Нас не интересуют такие комментарии. В Лондоне мы намерены обеспечить себе выход в следующую стадию. Обнимаю настоящих болельщиков», – написал форвард в инстаграме.

Ответная игра состоится 7 марта.

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Публикация от text (@ghiguain20_9)

Источник: Instagram
Лига чемпионов Ювентус Тоттенхэм Игуаин Гонсало
Комментарии (10)
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acor94
1518613156
Конечно легко, еслиб не твой пенальти нереализованный, моя ставка на победу на тебя и на твою команду, на бомбардире, скорее всего бы прошла)
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+50/-50
1518620532
Пенку забивать надо! Тогда и рассуждать будешь по другому.
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panmon
1518622224
Положение у вас теперь не ахти... Удачи в Лондоне, и нужно реализовывать моменты лучше
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Axe111
1518623723
Пенальти
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Сильвербой
1518623970
После 2-0 подумали что игра сделана? Команда уровня Ювентуса не имеет право на такое!!!
Ответить
koli4ka
1518624301
Да Игуаша, твой дубль через день никто не вспомнит,а не забитый пеналь,ой как долго тебе кошмаром будет снится,такова жизнь...
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Обер-КанцлерЪ
1518626808
Сволочь кривоногая, не умеешь бить пенальти - не берись! Первый-то пеналь чудом забил, Льорис едва не вытащил! Много денег потерял на этом матче(( ненавижу.
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CskaMoscovv
1518667166
Посмотрим, уж дома то надо было обыгрывать Тоттенхэм, а теперь усложнили себе задачу
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