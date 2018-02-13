Слуцкий: «Фаворит в паре «Ювентус» – «Тоттенхэм» скорее англичане»

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонид Слуцкий поделился мнением о противостоянии «Ювентуса» и «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению специалиста, лондонская команда выглядит в этой паре фаворитом.

«Нет такой команды в мире, которую «Тоттенхэм» не может обыграть. Если мы говорим о Лиге чемпионов, то фаворит в их паре скорее лондонцы, а не «Ювентус».

«Шпоры» играют в великолепный, очень сбалансированный футбол. И постепенно выходят на качественно новый уровень. То есть это команда с внутренним стержнем и лидерами, которая может претендовать на самые высокие места. Хотя, наверное, уже в следующем сезоне. Все зависит от того, продаст летом руководство кого-то из ключевых игроков, как было с Уокером, или оставит весь боекомплект в наличии», – сказал Слуцкий.

Первый поединок между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.