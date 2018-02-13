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    Слуцкий: «Фаворит в паре «Ювентус» – «Тоттенхэм» скорее англичане»

    Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонид Слуцкий поделился мнением о противостоянии «Ювентуса» и «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению специалиста, лондонская команда выглядит в этой паре фаворитом.

    «Нет такой команды в мире, которую «Тоттенхэм» не может обыграть. Если мы говорим о Лиге чемпионов, то фаворит в их паре скорее лондонцы, а не «Ювентус».

    «Шпоры» играют в великолепный, очень сбалансированный футбол. И постепенно выходят на качественно новый уровень. То есть это команда с внутренним стержнем и лидерами, которая может претендовать на самые высокие места. Хотя, наверное, уже в следующем сезоне. Все зависит от того, продаст летом руководство кого-то из ключевых игроков, как было с Уокером, или оставит весь боекомплект в наличии», – сказал Слуцкий.

    Первый поединок между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

    Источник: Sport24

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    13.02.2018 14:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 февраля 2018, 22:29

      Сказывается пол сезона в качестве тренера клуба Чемпионшипа....))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 19:04

      Да ну, брось ты, Юве без проблем пройдет дальше!!!

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