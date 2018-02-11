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    Канунников заверил, что весной «Рубин» будет другим по сравнению с осенней частью сезона

    Нападающий казанского «Рубина» Максим Канунников рассказал о работе команды на сборах. Также футболист заявил, что весной команда покажет более качественные результаты, чем осенью.

    «Вообще на удивление эти сборы как-то легко даются нам. Не только я, но и многие ребята это отмечают, что все быстро как-то проходит, без нервотрeпки. Мы тренируемся циклами — два дня по две тренировки, потом игра и одна тренировка. Нагрузка распределена очень хорошо. Все тренируются с желанием.

    С каждой тренировкой наигрываем связи, все лучше понимаем друг друга. Я уверен, что в весенней части мы увидим другой «Рубин» нежели в осеннем отрезке», – сказал игрок.

    Сейчас «Рубин» в РФПЛ идет 11-м.

    Источник: ФК «Рубин»

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    11.02.2018 12:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 февраля 2018, 19:03

      Рубин продает ведущих игроков и кто же будет тянуть команду?!....только не Максим Конунников...

      1
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 11 февраля 2018, 14:03

      Если Нобоа после Зенита будет в порядке, то всё будет хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 февраля 2018, 13:22

      Ждём, что бы Рубин возродился из пепла, как птица феникс.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 12:56

      "... другой «Рубин» нежели в осеннем отрезке...", а болельщики, наверное ждут, что Рубин станет лучше, быстрее и результативнее!)))

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