Канунников заверил, что весной «Рубин» будет другим по сравнению с осенней частью сезона

Нападающий казанского «Рубина» Максим Канунников рассказал о работе команды на сборах. Также футболист заявил, что весной команда покажет более качественные результаты, чем осенью.

«Вообще на удивление эти сборы как-то легко даются нам. Не только я, но и многие ребята это отмечают, что все быстро как-то проходит, без нервотрeпки. Мы тренируемся циклами — два дня по две тренировки, потом игра и одна тренировка. Нагрузка распределена очень хорошо. Все тренируются с желанием.

С каждой тренировкой наигрываем связи, все лучше понимаем друг друга. Я уверен, что в весенней части мы увидим другой «Рубин» нежели в осеннем отрезке», – сказал игрок.

Сейчас «Рубин» в РФПЛ идет 11-м.