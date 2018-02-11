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  • Канунников заверил, что весной «Рубин» будет другим по сравнению с осенней частью сезона

Канунников заверил, что весной «Рубин» будет другим по сравнению с осенней частью сезона

11 февраля 2018, 12:28
4

Нападающий казанского «Рубина» Максим Канунников рассказал о работе команды на сборах. Также футболист заявил, что весной команда покажет более качественные результаты, чем осенью.

«Вообще на удивление эти сборы как-то легко даются нам. Не только я, но и многие ребята это отмечают, что все быстро как-то проходит, без нервотрeпки. Мы тренируемся циклами — два дня по две тренировки, потом игра и одна тренировка. Нагрузка распределена очень хорошо. Все тренируются с желанием.

С каждой тренировкой наигрываем связи, все лучше понимаем друг друга. Я уверен, что в весенней части мы увидим другой «Рубин» нежели в осеннем отрезке», – сказал игрок.

Сейчас «Рубин» в РФПЛ идет 11-м.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Канунников Максим
Комментарии (4)
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insider_retro
1518342970
"... другой «Рубин» нежели в осеннем отрезке...", а болельщики, наверное ждут, что Рубин станет лучше, быстрее и результативнее!)))
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Отчаянный Пердун
1518344553
Ждём, что бы Рубин возродился из пепла, как птица феникс.
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Африканскaя чумa cвинeй
1518346983
Если Нобоа после Зенита будет в порядке, то всё будет хорошо
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a-rakhmatov
1518365036
Рубин продает ведущих игроков и кто же будет тянуть команду?!....только не Максим Конунников...
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