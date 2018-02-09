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    Булыкин: «Слуцкий в «Твенте»? Ему придется много разговаривать с игроками, чтобы они его услышали и стали выполнять требования»

    Бывший нападающий «Твенте» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера голландского клуба.

    – Последним местом работы Слуцкого был английский Чемпионшип. После него он сможет перестроиться на чемпионат Голландии?

    – Эти лиги нельзя сравнивать. В Голландии больше любят играть в атаку, забывая про оборону. Плюс много молодежи выходит в старте почти всех команд. Слуцкому придется очень много работать, разговаривать с игроками, чтобы они его услышали и стали выполнять его требования.

    – «Твенте» по игровому стилю подходит Слуцкому?

    – Если ему удастся найти общий язык с руководством и командой, то есть шансы вернуть клубу лидерские позиции. Но будет очень тяжело, «Аякс» и компания прочно оккупировали трон.

    Напомним, что о назначении Слуцкого может быть объявлено весной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2018 21:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 февраля 2018, 22:02

      Я думаю что "тренер" привыкший играть в 8 защитников, априори не нужен в самой атакующей лиге европы!!!

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