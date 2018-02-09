Булыкин: «Слуцкий в «Твенте»? Ему придется много разговаривать с игроками, чтобы они его услышали и стали выполнять требования»

Бывший нападающий «Твенте» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера голландского клуба.

– Последним местом работы Слуцкого был английский Чемпионшип. После него он сможет перестроиться на чемпионат Голландии?

– Эти лиги нельзя сравнивать. В Голландии больше любят играть в атаку, забывая про оборону. Плюс много молодежи выходит в старте почти всех команд. Слуцкому придется очень много работать, разговаривать с игроками, чтобы они его услышали и стали выполнять его требования.

– «Твенте» по игровому стилю подходит Слуцкому?

– Если ему удастся найти общий язык с руководством и командой, то есть шансы вернуть клубу лидерские позиции. Но будет очень тяжело, «Аякс» и компания прочно оккупировали трон.

Напомним, что о назначении Слуцкого может быть объявлено весной.