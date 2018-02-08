«Амкар» вернул воспитанника ЦСКА из чемпионата Норвегии

«Амкар» объявил о подписании контракта с 26-летним защитником Кириллом Сусловым. Соглашение рассчитано на три года. Футболист перешел в «Амкар» на правах свободного агента

«Мы хотели пригласить Кирилла в «Амкар» еще в прошлом году, но тогда он был связан со своим предыдущим клубом действующим контрактом, и платить за его трансфер мы были не готовы. Зато сейчас Кирилл приходит к нам бесплатно. Суслов – уже не первый российский футболист, которого «Амкар» возвращает на родину после выступлений в Европе. Прежде похожий путь проделали Павел Комолов и Роланд Гиголаев, которые принесли клубу немало пользы.

На мой взгляд, это весьма перспективное направление в селекции. Ребята, поигравшие в Европе, пусть даже и не в сильнейших клубах, учатся там профессиональному отношению к делу, у них более правильная самооценка и развитое чувство ответственности. Всеми этими качествами наделен и Кирилл. Сейчас он находится в том возрасте, в котором у многих защитников карьера, по сути, только начинается. Надеюсь, в «Амкаре» он, как и почти все наши футболисты, сможет заметно прибавить и внести свой вклад в решение задач, которые стоят перед клубом», – рассказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Кирилл является воспитанником столичного ЦСКА, во взрослом футболе выступал в ФНЛ, а затем защищал цвета клуба первого норвежского дивизиона «Конгсвингер», с которым он стал финалистом Кубка Норвегии-2016.