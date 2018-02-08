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    «Амкар» вернул воспитанника ЦСКА из чемпионата Норвегии

    «Амкар» объявил о подписании контракта с 26-летним защитником Кириллом Сусловым. Соглашение рассчитано на три года. Футболист перешел в «Амкар» на правах свободного агента

    «Мы хотели пригласить Кирилла в «Амкар» еще в прошлом году, но тогда он был связан со своим предыдущим клубом действующим контрактом, и платить за его трансфер мы были не готовы. Зато сейчас Кирилл приходит к нам бесплатно. Суслов – уже не первый российский футболист, которого «Амкар» возвращает на родину после выступлений в Европе. Прежде похожий путь проделали Павел Комолов и Роланд Гиголаев, которые принесли клубу немало пользы.

    На мой взгляд, это весьма перспективное направление в селекции. Ребята, поигравшие в Европе, пусть даже и не в сильнейших клубах, учатся там профессиональному отношению к делу, у них более правильная самооценка и развитое чувство ответственности. Всеми этими качествами наделен и Кирилл. Сейчас он находится в том возрасте, в котором у многих защитников карьера, по сути, только начинается. Надеюсь, в «Амкаре» он, как и почти все наши футболисты, сможет заметно прибавить и внести свой вклад в решение задач, которые стоят перед клубом», – рассказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Кирилл является воспитанником столичного ЦСКА, во взрослом футболе выступал в ФНЛ, а затем защищал цвета клуба первого норвежского дивизиона «Конгсвингер», с которым он стал финалистом Кубка Норвегии-2016.

    Источник: ФК «Амкар»

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    08.02.2018 11:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 8 февраля 2018, 17:23

      Правильное решение, пусть лучше в России играет, чем за бугром на лавке сидеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 8 февраля 2018, 16:08

      сорян не в тему но вспомнил по фото где Маслов там всегда с финансами траблы что это могло бы значить)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 8 февраля 2018, 12:36

      Хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 февраля 2018, 12:20

      свингер клубе играл???? ахахааххаах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 февраля 2018, 11:19

      он же за КАМАЗ играл в 15/16 ...

      0
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