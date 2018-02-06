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    Ивелин Попов будет болеть за Россию на ЧМ-2018

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов на предстоящем чемпионате мира-2018​ будет болеть за сборную России.

    «На чемпионате мира буду болеть за Россию. За страну, в которой получаю свой хлеб. Шесть лет живу здесь.

    Не знаю, получится ли попасть на матчи. Это зависит от сроков сборов. Но хотелось бы.

    Недавно жена с ребенком ходила в Лужники на матч Россия – Аргентина. Сфотографировались, болели. Сынок всех игроков знает. Потом пришлось долго выходить, далеко шли до машины. Но это все забывается», – сказал Попов.

    Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2018 06:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 19:24

      Шесть лет дали о себе знать,мыслит правильно по нашему, по российски.

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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 февраля 2018, 18:08

      Шесть лет хлеб получает,а когда играть то будет..???

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