Ивелин Попов будет болеть за Россию на ЧМ-2018

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов на предстоящем чемпионате мира-2018​ будет болеть за сборную России.

«На чемпионате мира буду болеть за Россию. За страну, в которой получаю свой хлеб. Шесть лет живу здесь.

Не знаю, получится ли попасть на матчи. Это зависит от сроков сборов. Но хотелось бы.

Недавно жена с ребенком ходила в Лужники на матч Россия – Аргентина. Сфотографировались, болели. Сынок всех игроков знает. Потом пришлось долго выходить, далеко шли до машины. Но это все забывается», – сказал Попов.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией.