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  • Гамула: «Доводилось слышать, что Дзюбе проще играть в более скромных командах. Странно»

Гамула: «Доводилось слышать, что Дзюбе проще играть в более скромных командах. Странно»

3 февраля 2018, 18:25

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба, перешедший в «Арсенал» на правах аренды, воспрянет духом в тульском клубе. Также специалист выразил несогласие с мнением, что 29-летний форвард лучше проявляет себя в командах, которые не ставят перед собой серьезных турнирных задач.

– Есть что ответить скептикам, которые считают, что тульский «Арсенал» точно не уровень Дзюбы?

– Есть. Что-то не получается у Артема в «Зените». Может быть, какое-то недопонимание с Манчини. Я не могу утверждать, так как не нахожусь внутри клуба. Какие-то непонятки… Хотя не сказал бы, что тренер вообще не давал ему играть. Шансы были, но это футбол. Теперь Дзюбе нужна перезагрузка в Туле.

Конечно, на выбор нападающего повлиял фактор тренера. Божович – очень хороший специалист и человек. Неплохой психолог, хороший мужик, который любит говорить, что у футболиста должны быть яйца. Так что, думаю, Дзюба воспрянет. Артем точно не будет лишним на домашнем чемпионате мира. Опытный форвард, который в любой момент может взорваться и решить эпизод. Сейчас он сознательно пошел в «Арсенал» – за игровой практикой.

– А почему у Дзюбы так неровно складывается карьера?

– Есть такие моменты. Где-то что-то не получается в психологическом плане. Доводилось слышать, что Дзюбе проще играть в более скромных командах. Странно.

– Не согласны?

– Я бы так не сказал. Он же неплохо взаимодействовал с Халком в «Зените». Очень неплохо. Даже здорово.

– Есть версия, что его порой подводит язык и бесконечные шутки.

– Я в это не верю. Артем всегда шутил и будет продолжать это делать. Такой он человек. Ничего плохого в этом не вижу. А на поле он выходит злым, заряженным на борьбу, сконцентрированным. Разговоры про его язык – это все выдумки журналистов. Надеюсь, сейчас у него все пойдет, и сборная получит еще одного сильного нападающего.

– Тогда понимаете, почему Манчини перестал рассчитывать на Дзюбу и приобрел Заболотного?

– Это взгляд итальянского специалиста. Как я буду его комментировать? Где Манчини и где я? Значит, Роберто что-то увидел в Заболотном. Дай бог, чтобы у нашего российского парня все получилось в «Зените», и он дорос до сборной. Надеюсь, и Дзюба, и Заболотный, и Кокорин, а также Смолов и Полоз – все поедут на ЧМ. Артему просто надо забить и почувствовать уверенность. Единственное – пусть только «Ростов» не огорчает голами (улыбается).

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 24 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Гамула Игорь
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