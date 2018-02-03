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  • Лига 1. «Ницца» уступила дома «Тулузе», «Бордо» обыграл «Страсбур»

Лига 1. «Ницца» уступила дома «Тулузе», «Бордо» обыграл «Страсбур»

3 февраля 2018, 23:55
1

В 24-м туре французской Лиги 1 состоялось еще четыре матча.

«Монпелье» переиграл дома «Анжер» и вышел на шестое место, опередив «Ниццу», которая дома минимально уступила «Тулузе». «Бордо» и «Сент-Этьен» с одинаковым счетом 2:0 обыграли на выезде соответственно «Страсбур» и «Амьен».

Ранее «ПСЖ» нанес крупное поражение в гостях «Лиллю», а «Марсель» и «Метц» забили девять голов на двоих.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

Амьен – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дебюши, 62.

Страсбур – Бордо – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Санкаре, 3; 0:2 – Лаборде, 53.

Ницца – Тулуза – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Градель, 67.

Монпелье – Анжер – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Экамби, 20 (с пенальти); 1:1 – Ласн, 42; 2:1 – Мбенза, 71.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Амьен Сент-Этьен Страсбур Бордо Труа Дижон Ницца Тулуза Монпелье Анжер
Комментарии (1)
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insider_retro
1517692432
Гости хорошо поживились. Ницца бездарно слилась предпоследней команде лиги. Франки, как обычно, непредсказуемы, причём в дурную сторону!
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