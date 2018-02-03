АПЛ. Дебютный гол Санчеса помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Хаддерсфилд» и другие результаты

В матче 26-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Хаддерсфилд» – 2:0. Дебютным голом в составе «красных дьяволов» отметился нападающий Алексис Санчес.

«МЮ» набрал 56 очков и остался на втором месте в турнирной таблице.

С результатами остальных игр можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Брайтон – Вест Хэм – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мюррэй, 8; 1:1 – Чичарито, 30; 2:1 – Искьердо, 59; 3:1 – Гросс, 75.

Лестер – Суонси – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Варди, 17; 1:1 – Фернандес, 53.

Вест Бромвич – Саутгемптон – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Хегази, 4; 1:1 – Лемина, 40; 1:2 – Стивенс, 43; 1:3 – Уорд-Проус, 55; 2:3 – Рондон, 72.

Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 55; 2:0 – Санчес, 68.

Борнмут – Сток Сити – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шакири, 5; 1:1 – Кинг, 70; 2:1 – Муссе, 79.

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