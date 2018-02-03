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    АПЛ. Дебютный гол Санчеса помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Хаддерсфилд» и другие результаты

    В матче 26-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Хаддерсфилд» – 2:0. Дебютным голом в составе «красных дьяволов» отметился нападающий Алексис Санчес.

    «МЮ» набрал 56 очков и остался на втором месте в турнирной таблице.

    С результатами остальных игр можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    Брайтон – Вест Хэм – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мюррэй, 8; 1:1 – Чичарито, 30; 2:1 – Искьердо, 59; 3:1 – Гросс, 75.

    Лестер – Суонси – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Варди, 17; 1:1 – Фернандес, 53.

    Вест Бромвич – Саутгемптон – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Хегази, 4; 1:1 – Лемина, 40; 1:2 – Стивенс, 43; 1:3 – Уорд-Проус, 55; 2:3 – Рондон, 72.

    Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 55; 2:0 – Санчес, 68.

    Борнмут – Сток Сити – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шакири, 5; 1:1 – Кинг, 70; 2:1 – Муссе, 79.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2018 19:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 3 февраля 2018, 22:17

      Санчес нашел свою команду, которой подходит его игра... нужен теперь Видаль...

      0
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      Рейтинг: +41

      spacerider 3 февраля 2018, 21:05

      Санчес действительно хорош. Очень грамотно вел игру, посадил кучу соперников на желтые, не жадничал. по честному два пеналя заработал. Впечатляет.

      Да и МЮ сегодня был с головой, не то что с Тотенхемом,.

      1
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      ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан > spacerider 3 февраля 2018, 21:30

      С Тоттенхемом они просто растерялись и не смогли собраться, элементарные пасы не получались у игроков в двух метрах друг от друга.

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      Рейтинг: +47

      red-killer 3 февраля 2018, 20:26

      Модераторы можете мне поставить фото Санчеса на аватарку зарание спасибо а то я не как не могу поставить.

      0
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      Рейтинг: +47

      red-killer 3 февраля 2018, 20:22

      Санчес просто чилийский убийца супер игрок.

      1
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