Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд Таун

охренеть это бревно гол забило !!! бывают же чудеса !!
|9 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|9 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|32
|4
|2
|106:27
|+79
|100
|2.
|Манчестер Юн
|38
|25
|6
|7
|68:28
|+40
|81
|3.
|Тоттенхэм
|38
|23
|8
|7
|74:36
|+38
|77
|4.
|Ливерпуль
|38
|21
|12
|5
|84:38
|+46
|75
|5.
|Челси
|38
|21
|7
|10
|62:38
|+24
|70
|6.
|Арсенал
|38
|19
|6
|13
|74:51
|+23
|63
|7.
|Бернли
|38
|14
|12
|12
|36:39
|-3
|54
|8.
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|44:58
|-14
|49
|9.
|Лестер
|38
|12
|11
|15
|56:60
|-4
|47
|10.
|Ньюкасл
|38
|12
|8
|18
|39:47
|-8
|44
|11.
|Кристал Пэлас
|38
|11
|11
|16
|45:55
|-10
|44
|12.
|Борнмут
|38
|11
|11
|16
|45:61
|-16
|44
|13.
|Вест Хэм
|38
|10
|12
|16
|48:68
|-20
|42
|14.
|Уотфорд
|38
|11
|8
|19
|44:64
|-20
|41
|15.
|Брайтон
|38
|9
|13
|16
|34:54
|-20
|40
|16.
|Хаддерсфилд
|38
|9
|10
|19
|28:58
|-30
|37
|17.
|Саутгемптон
|38
|7
|15
|16
|37:56
|-19
|36
|18.
|Суонси
|38
|8
|9
|21
|28:56
|-28
|33
|19.
|Сток Сити
|38
|7
|12
|19
|35:68
|-33
|33
|20.
|Вест Бромвич
|38
|6
|13
|19
|31:56
|-25
|31
охренеть это бревно гол забило !!! бывают же чудеса !!