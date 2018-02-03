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Расписание матчей
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Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 03 февраля 2018
Манчестер Юнайтед
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
55'
Р. Лукаку
68'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
68'
64'
Желтая карточка
М. Хефеле
59'
Желтая карточка
Д. Хогг
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Мата
55'
48'
Желтая карточка
Т. Смит
Желтая карточка
А. Санчес
45'
+2
Желтая карточка
Х. Мата
27'
23'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
5
Рохо
6
Смоллинг
23
Шоу
25
Валенсия
8
Мактоминей
18
Матич
77
Лингард
64
Мата
9
Лукаку
4
Санчес
3-2-3-2
1
Лоссль
5
Конголо
26
Шиндлер
25
Занка
2
Смит
94
Хадергьонай
3
ван Ла Парра
8
Биллинг
6
Хогг
29
Депуатр
23
Куанер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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