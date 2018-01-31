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  • «Антальяспор» разорвал контракт с Насри, которому грозит дисквалификация за допинг

«Антальяспор» разорвал контракт с Насри, которому грозит дисквалификация за допинг

31 января 2018, 22:37
2

Полузащитник Самир Насри расторг соглашение с «Антальяспором» по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Француз пополнил состав команды в августе 2017 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 3,5 миллиона евро. Он принял участие в восьми матчах чемпионата Турции, забив дважды и отдав одну результативную передачу.

Насри не принимал участия в матчах «Антальяспора» с 26 ноября.

Ранее появилась информация о возможной дисквалификации хавбека за употребление допинга в статусе игрока «Севильи» (2017).

Источник: Twitter
Турция. Суперлига Антальяспор Франция Насри Самир
Комментарии (2)
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baden69
1517435884
Ему можно, он не россиянин. А может это опять проделки ВВП???
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Ще Гевара
1517457007
Где Маккларэн?
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