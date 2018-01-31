«Антальяспор» разорвал контракт с Насри, которому грозит дисквалификация за допинг

Полузащитник Самир Насри расторг соглашение с «Антальяспором» по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Француз пополнил состав команды в августе 2017 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 3,5 миллиона евро. Он принял участие в восьми матчах чемпионата Турции, забив дважды и отдав одну результативную передачу.

Насри не принимал участия в матчах «Антальяспора» с 26 ноября.

Ранее появилась информация о возможной дисквалификации хавбека за употребление допинга в статусе игрока «Севильи» (2017).