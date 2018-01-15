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    Насри грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил

    Полузащитник «Антальяспора» Самир Насри может получить четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

    В январе 2017 года 30-летний футболист, выступавший в то время за «Севилью», обратился в УЕФА с просьбой о предоставлении ему терапевтического исключения на запрещенный метод терапии. Тогда же выяснилось, что француз прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. В клинике ему были сделаны инъекции препаратов в размере 100 миллилитров в течение шести часов, в то время как кодекс Всемирного антидопингового агентства запрещает инъекции свыше 50 миллилитров в данный период.

    В феврале УЕФА отказал хавбеку в предоставлении исключения. Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), УЕФА принял ее во внимание и в мае приостановил расследование в отношении футболиста. 15 декабря апелляция полузащитника была отклонена CAS. В январе этого года УЕФА возобновил расследование в отношении футболиста.

    В нынешнем сезоне Насри принял участие в восьми матчах за «Антальяспор», отметившись двумя мячами.

    Источник: AS

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    15.01.2018 12:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 января 2018, 16:05

      Хорошо, что Самир Насри не чернокожий. А то УЕФА пришлось бы предъявлять претензию всему русскому народу по поводу значения слова "насри" в русском языке.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 12:53

      Вчера УЕФА насрала Спартаку из-за бразильских шоколадок, сегодня насрала Насри из-за лекарств, завтра физиологический процесс будет продолжен...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 января 2018, 12:51

      Ну наконец-то стали подозревать в допинге хоть кого-то, кроме русских.

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      Рейтинг: +243

      Loxxam > BRO_football 15 января 2018, 13:04

      Сейчас найдут у Насри русского дедушку. Вот у нас таких Насри полна катушка например в Госдуме )

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