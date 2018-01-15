Насри грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил

Полузащитник «Антальяспора» Самир Насри может получить четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В январе 2017 года 30-летний футболист, выступавший в то время за «Севилью», обратился в УЕФА с просьбой о предоставлении ему терапевтического исключения на запрещенный метод терапии. Тогда же выяснилось, что француз прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. В клинике ему были сделаны инъекции препаратов в размере 100 миллилитров в течение шести часов, в то время как кодекс Всемирного антидопингового агентства запрещает инъекции свыше 50 миллилитров в данный период.

В феврале УЕФА отказал хавбеку в предоставлении исключения. Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), УЕФА принял ее во внимание и в мае приостановил расследование в отношении футболиста. 15 декабря апелляция полузащитника была отклонена CAS. В январе этого года УЕФА возобновил расследование в отношении футболиста.

В нынешнем сезоне Насри принял участие в восьми матчах за «Антальяспор», отметившись двумя мячами.