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Насри грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил

15 января 2018, 12:28
4

Полузащитник «Антальяспора» Самир Насри может получить четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В январе 2017 года 30-летний футболист, выступавший в то время за «Севилью», обратился в УЕФА с просьбой о предоставлении ему терапевтического исключения на запрещенный метод терапии. Тогда же выяснилось, что француз прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. В клинике ему были сделаны инъекции препаратов в размере 100 миллилитров в течение шести часов, в то время как кодекс Всемирного антидопингового агентства запрещает инъекции свыше 50 миллилитров в данный период.

В феврале УЕФА отказал хавбеку в предоставлении исключения. Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), УЕФА принял ее во внимание и в мае приостановил расследование в отношении футболиста. 15 декабря апелляция полузащитника была отклонена CAS. В январе этого года УЕФА возобновил расследование в отношении футболиста.

В нынешнем сезоне Насри принял участие в восьми матчах за «Антальяспор», отметившись двумя мячами.

Источник: AS
Турция. Суперлига Антальяспор Насри Самир
Комментарии (4)
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BRO_football
1516009894
Ну наконец-то стали подозревать в допинге хоть кого-то, кроме русских.
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DOCTOR PENALTY
1516010031
Вчера УЕФА насрала Спартаку из-за бразильских шоколадок, сегодня насрала Насри из-за лекарств, завтра физиологический процесс будет продолжен...
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BRO_football
1516021505
Хорошо, что Самир Насри не чернокожий. А то УЕФА пришлось бы предъявлять претензию всему русскому народу по поводу значения слова "насри" в русском языке.
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