Караваев может продолжить карьеру в «Витессе»

«Витесс», находящийся в поисках кандидатов на укрепление флангов обороны, обратил свое внимание на защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, сообщает Sportnieuws.

Ранее стало известно, что пражане не взяли 22-летнего футболиста на сбор в Испании и дали ему разрешение на ведение переговоров с другими клубами. Агент россиянина Алексей Сафонов уже сообщал, что у футболиста есть несколько предложений из Европы и РФПЛ.

Караваев перешел в «Спарту» из ЦСКА в 2016 году. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в трех матчах чемпионате Чехии. По итогам прошлой кампании защитник был признан лучшим футболистом пражской команды.