Бекхэм: «Хотим приглашать в «Майами» ведущих игроков из Европы»

Совладелец нового клуба МЛС «Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о планах на проект.

«За последние годы мне звонили многие футболисты топ-уровня и говорили «Я в деле». Мы хотим строить команду и приглашать ведущих игроков из лиг Европы. Еще больший интерес у нас к воспитанию молодых игроков. Мы построим современную академию.

Говорят, что Майами – это город, построенный на мечтах. Сегодня моя мечта сбылась», – сказал 42-летний англичанин.

Напомним, вчера «Майами» официально стал франшизой MLS.

Первый матч клуба запланирован на 2020 год.