Кришито: «Дзюба и Шатов? Любой будет расстроен, если его не ценят»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал вывод из основного состава петербургской команды Артема Дзюбы и Олега Шатова.

«Я не знаю, что конкретно произошло между ними и клубом. Они хорошие игроки, но ведь выбор стоит перед клубом, и, как мы видим, выбор был сделан не в их пользу, и я как капитан, как игрок команды могу лишь уважать решение руководства, но не могу принимать его за них. Что касается Дзюбы и Шатова, любой будет расстроен, если его не ценят в команде, как он хотел, нет ничего удивительного в том, что они не в лучшем расположении духа.

Веселый нрав Дзюбы? Все-таки он не шутит на поле. В раздевалке и вне поля это совершенно нормальная ситуация. Мы все можем шутить и смеяться вне игры, но на поле мы все абсолютно сконцентрированы», – отметил Кришито.

Ранее сообщалось, что Шатов может перейти в «Краснодар», а Дзюба подпишет контракт с тульским «Арсеналом».