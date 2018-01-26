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  • Каррера: «У Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить меня и «Спартак»

Каррера: «У Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить меня и «Спартак»

26 января 2018, 22:18
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход Николы Максимовича. Красно-белые арендовали серба у «Наполи».

«Максимович прибудет в расположение команды завтра, мы еще не общались. Предпочитаю знакомиться лично и хочу посмотреть ему в глаза.

Если защитник хороший, то для него не важно, по какой схеме играть — с тремя футболистами сзади или четырьмя. Максимович хорошо играл в «Торино», он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. Посмотрим, как он проявит себя. У него есть 10 матчей, чтобы убедить меня и клуб», — сказал итальянец в эфире Radio CRC.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в четырех матчах «Наполи» и не отметился результативными действиями.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Наполи Сербия Максимович Никола Каррера Массимо
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1516994756
Убедить в чём, Массимо? Оставлять на лавке? Выкупить окончательно?
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кузнецов артем
1516995337
Похоже если покажет топ уровень то Спартак выкупит
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Spartak 777
1516995394
вот это правильный подход , пусть еще докажет что достоин за ромбик играть !
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DZHEK_VOROBEY1987
1516995547
+2 игры с Атлетиком как минимум.
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slavа0508
1516997539
Ну будем надеется что парень заиграет,,,как второй Видич,,,,Итальяшки конечно загнут потом цену до небес,а если ещё и на ЧМ хорошо отыграет,,,,то сложно будет его выкупить,,,,Да парни кто в теме а как в ЛЕ ему можно будет играть или он заигран был,,,
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anatolich72
1516999275
СКАЗАЛ как отрезал , покажешь себя будешь играть , нет ,на выход.МУЖИК КАРРЕРА. Дифирамбы никому не поёт как некоторые итальянские тренеры.
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Диктор
1517024131
Все правильно сказал-по делу.
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Кинстифа
1517034615
такое чувство. что мы многое не знаем по этой аренде
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OfaZavr
1517039069
все верно, поглядим и сделаем выводы.
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Gullit 76
1517131418
Посмотрим что за игрок.Ожидания большие.
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