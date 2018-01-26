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    Каррера: «У Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить меня и «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход Николы Максимовича. Красно-белые арендовали серба у «Наполи».

    «Максимович прибудет в расположение команды завтра, мы еще не общались. Предпочитаю знакомиться лично и хочу посмотреть ему в глаза.

    Если защитник хороший, то для него не важно, по какой схеме играть — с тремя футболистами сзади или четырьмя. Максимович хорошо играл в «Торино», он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. Посмотрим, как он проявит себя. У него есть 10 матчей, чтобы убедить меня и клуб», — сказал итальянец в эфире Radio CRC.

    В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в четырех матчах «Наполи» и не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 22:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 января 2018, 12:23

      Посмотрим что за игрок.Ожидания большие.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 10:44

      все верно, поглядим и сделаем выводы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 27 января 2018, 09:30

      такое чувство. что мы многое не знаем по этой аренде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 января 2018, 06:35

      Все правильно сказал-по делу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 26 января 2018, 23:41

      СКАЗАЛ как отрезал , покажешь себя будешь играть , нет ,на выход.МУЖИК КАРРЕРА. Дифирамбы никому не поёт как некоторые итальянские тренеры.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 января 2018, 23:12

      Ну будем надеется что парень заиграет,,,как второй Видич,,,,Итальяшки конечно загнут потом цену до небес,а если ещё и на ЧМ хорошо отыграет,,,,то сложно будет его выкупить,,,,Да парни кто в теме а как в ЛЕ ему можно будет играть или он заигран был,,,

      4
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 26 января 2018, 22:39

      +2 игры с Атлетиком как минимум.

      1
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      Рейтинг: +1897

      Aston > DZHEK_VOROBEY1987 26 января 2018, 22:45

      Вроде как он не может играть в Ле,я так понимаю,он был в заявке Наполи

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва > Aston 26 января 2018, 23:07

      Жаль конечно, что его в ЛЕ не будет, но надеюсь в чемпе себя зарекомендует и Спартак его выкупить все таки.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ваавва 26 января 2018, 23:18

      Наполи играл в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Aston 26 января 2018, 23:21

      Наполи играл в лиге чемпионов! Поэтому должен будет играть за Спартак!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Опорник84 27 января 2018, 13:41

      не суть. Оба турнира под эгидой УЕФА.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 26 января 2018, 22:36

      вот это правильный подход , пусть еще докажет что достоин за ромбик играть !

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 января 2018, 22:35

      Похоже если покажет топ уровень то Спартак выкупит

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 22:25

      Убедить в чём, Массимо? Оставлять на лавке? Выкупить окончательно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 22:29

      Наверное в том,что он умеет играть!

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 22:35

      именно

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