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Завтра Максимович может присоединиться к «Спартаку»

25 января 2018, 13:15
19

Ресурс Il Mio Napoli сообщил подробности трансфера Николы Максимовича из «Наполи» в «Спартак».

Серб перейдет в московский клуб на правах аренды. Контракт будет рассчитан до конца сезона. Сумма сделки составит 2,2 миллиона евро. Согласно источнику, красно-белые не получат права на выкуп 26-летнего игрока.

Игрок может присоединиться к команде Массимо Карреры уже завтра.

В текущем сезоне Максимович принял участие в четырех матчах неаполитанского клуба, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов.

Ранее экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сказал, что его соотечественник станет лучшим защитником «Спартака».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Сербия Спартак Максимович Никола
Комментарии (19)
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серега кашин
1516875598
когда присоединится тогда и говорите, а то пол- месятся пишете всякую хрень а в итоге ничего не происходит
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RedWhiteFans2
1516876514
Это верно, что аналогов этой бредовой сделки нет. Ни один уважающий и считающий деньги клуб на 15 игр за такое бабло такого уровня футболиста без права выкупа не возьмет. Это-лоходром , в пользу Наполи,
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ufos73
1516879047
Двоякое чувство, до лета защитник жизненно необходим, но 2 ляма, это много, мягко говоря, но и защитник нужен... Если сразу заиграет, то оправданно.
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VVM1964
1516879760
Завтра счет пойдет на часы ? до присоединения осталось 12 часов , 11 , 10 ...
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ribavadim
1516883189
Лучшим был Видич!
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Пестрый
1516885661
Настораживает то что он почти весь сезон просидел на лавке! Как он впишется не понятно тем более защитник, и как скоро наберет форму? У Спартака все решается в феврале и начале марта и если здесь все проиграть то дальше этот Максимыч и на фиг не нужен! В прошлом году зина из ЛЕ вылетела благодаря Иванычу который им все привез)) тоже с лавки взяли в Челси) Об этом надо помнить!
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Полная Канистра
1516891330
дожить бы до завтра пора уже кого то брать в защиту пусть даже в аренду ведь столько баталий впереди а дальше может Наполи передумает и продаст
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Сильвербой
1516892816
Ну посмотрим что будет! Возможно и хорошо проявит себя!
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OfaZavr
1516894946
Отлично! неужто все таки дождемся, хотя сумма что-то слишком большая за полгода аренды, может конечно реальная будет не такая а эту просто пресса выдумала.
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Опорник84
1516945966
Тошич сказал,топовый защитник! Поживем увидим!
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