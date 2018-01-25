Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Завтра Максимович может присоединиться к «Спартаку»

    Ресурс Il Mio Napoli сообщил подробности трансфера Николы Максимовича из «Наполи» в «Спартак».

    Серб перейдет в московский клуб на правах аренды. Контракт будет рассчитан до конца сезона. Сумма сделки составит 2,2 миллиона евро. Согласно источнику, красно-белые не получат права на выкуп 26-летнего игрока.

    Игрок может присоединиться к команде Массимо Карреры уже завтра.

    В текущем сезоне Максимович принял участие в четырех матчах неаполитанского клуба, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов.

    Ранее экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сказал, что его соотечественник станет лучшим защитником «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2018 13:15
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 января 2018, 08:52

      Тошич сказал,топовый защитник! Поживем увидим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 января 2018, 20:39

      Ну если Тошич дал кредит доверия,то это обнадеживает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 18:42

      Отлично! неужто все таки дождемся, хотя сумма что-то слишком большая за полгода аренды, может конечно реальная будет не такая а эту просто пресса выдумала.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 25 января 2018, 18:57

      на главной странице почитай там цену на него сбили до 800т вроде цена умеренная

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 25 января 2018, 18:58

      а ну если так то тогда вообще хорошо!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 января 2018, 18:06

      Ну посмотрим что будет! Возможно и хорошо проявит себя!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 января 2018, 17:42

      дожить бы до завтра пора уже кого то брать в защиту пусть даже в аренду ведь столько баталий впереди а дальше может Наполи передумает и продаст

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 января 2018, 17:04

      неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 25 января 2018, 16:07

      Настораживает то что он почти весь сезон просидел на лавке! Как он впишется не понятно тем более защитник, и как скоро наберет форму? У Спартака все решается в феврале и начале марта и если здесь все проиграть то дальше этот Максимыч и на фиг не нужен! В прошлом году зина из ЛЕ вылетела благодаря Иванычу который им все привез)) тоже с лавки взяли в Челси) Об этом надо помнить!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 января 2018, 15:26

      Лучшим был Видич!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 января 2018, 15:03

      Поживем увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 января 2018, 14:17

      Двоякое чувство, до лета защитник жизненно необходим, но 2 ляма, это много, мягко говоря, но и защитник нужен... Если сразу заиграет, то оправданно.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11