Завтра Максимович может присоединиться к «Спартаку»

Ресурс Il Mio Napoli сообщил подробности трансфера Николы Максимовича из «Наполи» в «Спартак».

Серб перейдет в московский клуб на правах аренды. Контракт будет рассчитан до конца сезона. Сумма сделки составит 2,2 миллиона евро. Согласно источнику, красно-белые не получат права на выкуп 26-летнего игрока.

Игрок может присоединиться к команде Массимо Карреры уже завтра.

В текущем сезоне Максимович принял участие в четырех матчах неаполитанского клуба, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов.

Ранее экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сказал, что его соотечественник станет лучшим защитником «Спартака».