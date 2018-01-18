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    Тошич: «Максимович стоит 30 миллионов и будет лучшим защитником «Спартака»

    Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич поделился мнением о соотечественнике Николе Максимовиче, который может стать игроком «Спартака».

    Красно-белые рассматривают вариант аренды защитника «Наполи».

    «Никола Максимович уже много лет выступает в одной из лучших лиг на планете. Он играет в Италии, в «Наполи» — это говорит о том, что он очень серьезный футболист. Думаю, он станет очень хорошим приобретением для любой команды в России, не только для «Спартака».

    Мы виделись с Николой, вместе готовились у одного сербского тренера. Он задавал мне вопросы про Россию и все, что происходит в стране и в футболе. Я сказал ему, что Россия – это прекрасная страна. Но мы не обсуждали, в какой клуб он может перейти, просто обсуждали страну и футбол.

    Что касается манеры игры Николы, то он футболист, который любит мяч и много открывается. Я помню по игре за сборную, что, когда мы играем от обороны, Максимович всегда просит мяч. Он активный и смелый. Не знаю, почему у него не получается в «Наполи», я не главный тренер, поэтому мне сложно судить. Но надо понимать, что игрок, который стоит 30 миллионов евро, должен играть. Мне кажется, что его уровень не только команды, как «Наполи», но и выше. Когда он получит свой шанс, он это покажет. Мое мнение, что он будет лучшим защитником «Спартака», — сказал серб.

    Сообщалось, что «Спартак» может оформить трансфер через несколько дней.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2018 17:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 18 января 2018, 19:07

      Прочитал статью и вспомнил поговорку - на тебе Боже, что мне негоже. Да, видно совсем оскудел наш футбол на таланты, если наши футбольные решалы готовы за такое бабло приобретать "сырое мясо".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 января 2018, 18:58

      Жизнь-точнее его игра покажет кто есть кто.А пока это все слова.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 января 2018, 18:36

      ну для начала бы его в деле посмотреть и в аренду взять а там уж мы посмотрим стоит ли он таких денег.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > VVM1964 18 января 2018, 18:54

      да уж, надеюсь все обойдется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 января 2018, 18:11

      Во первых 30 Лямов за игрока которого знает только Тошич это перебор. Во вторых все остальные достоинства тоже только бла бла. И в Наполи его никто не видел.

      4
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 18 января 2018, 18:02

      Даешь защитников хороших и разных! Наладим в Спартаке железобетонную оборону! Рвем всех в оставшихся 10 играх всухую! Ура, товарищи!
      Все, начинается игра с китайцами.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 18 января 2018, 17:59

      скорей бы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 января 2018, 17:54

      Подписывайте уже!

      4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 января 2018, 17:50

      - всем привет!...если он на самом деле классный, и способен решить многие проблемы в обороне Спартака, то пусть его обязательно возьмут!, и вопрос тут не в деньгах, а в стратегии!, пусть играет за Спартак и выигрывает трофеи! Всем удачи!

      4
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      Рейтинг: +1894

      lek! 18 января 2018, 17:41

      Если бы Он был так хорош , не думаю, что Наполи отдавал бы его в аренду или продавал .
      Если возьмут будем посмотреть . .

      1
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 18 января 2018, 17:38

      Надеюсь, что все сростется лучше, чем с бразильцем.

      8
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