Тошич: «Максимович стоит 30 миллионов и будет лучшим защитником «Спартака»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич поделился мнением о соотечественнике Николе Максимовиче, который может стать игроком «Спартака».

Красно-белые рассматривают вариант аренды защитника «Наполи».

«Никола Максимович уже много лет выступает в одной из лучших лиг на планете. Он играет в Италии, в «Наполи» — это говорит о том, что он очень серьезный футболист. Думаю, он станет очень хорошим приобретением для любой команды в России, не только для «Спартака».

Мы виделись с Николой, вместе готовились у одного сербского тренера. Он задавал мне вопросы про Россию и все, что происходит в стране и в футболе. Я сказал ему, что Россия – это прекрасная страна. Но мы не обсуждали, в какой клуб он может перейти, просто обсуждали страну и футбол.

Что касается манеры игры Николы, то он футболист, который любит мяч и много открывается. Я помню по игре за сборную, что, когда мы играем от обороны, Максимович всегда просит мяч. Он активный и смелый. Не знаю, почему у него не получается в «Наполи», я не главный тренер, поэтому мне сложно судить. Но надо понимать, что игрок, который стоит 30 миллионов евро, должен играть. Мне кажется, что его уровень не только команды, как «Наполи», но и выше. Когда он получит свой шанс, он это покажет. Мое мнение, что он будет лучшим защитником «Спартака», — сказал серб.

Сообщалось, что «Спартак» может оформить трансфер через несколько дней.