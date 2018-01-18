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  • Тошич: «Максимович стоит 30 миллионов и будет лучшим защитником «Спартака»

Тошич: «Максимович стоит 30 миллионов и будет лучшим защитником «Спартака»

18 января 2018, 17:01
21

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич поделился мнением о соотечественнике Николе Максимовиче, который может стать игроком «Спартака».

Красно-белые рассматривают вариант аренды защитника «Наполи».

«Никола Максимович уже много лет выступает в одной из лучших лиг на планете. Он играет в Италии, в «Наполи» — это говорит о том, что он очень серьезный футболист. Думаю, он станет очень хорошим приобретением для любой команды в России, не только для «Спартака».

Мы виделись с Николой, вместе готовились у одного сербского тренера. Он задавал мне вопросы про Россию и все, что происходит в стране и в футболе. Я сказал ему, что Россия – это прекрасная страна. Но мы не обсуждали, в какой клуб он может перейти, просто обсуждали страну и футбол.

Что касается манеры игры Николы, то он футболист, который любит мяч и много открывается. Я помню по игре за сборную, что, когда мы играем от обороны, Максимович всегда просит мяч. Он активный и смелый. Не знаю, почему у него не получается в «Наполи», я не главный тренер, поэтому мне сложно судить. Но надо понимать, что игрок, который стоит 30 миллионов евро, должен играть. Мне кажется, что его уровень не только команды, как «Наполи», но и выше. Когда он получит свой шанс, он это покажет. Мое мнение, что он будет лучшим защитником «Спартака», — сказал серб.

Сообщалось, что «Спартак» может оформить трансфер через несколько дней.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Партизан ЦСКА Спартак Наполи Максимович Никола
Комментарии (21)
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Одинокий волк Маквейд
1516284476
Главное, что хороший, а сколько стоит, мне поровну.
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Алекc
1516285210
но пока еще он не перешел и не заиграл. а там посмотрим
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Сибирь за Спартак
1516285286
Давайте уж хоть кого, сборы в разгаре, сегодня уже с китайцами играем.
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AlfavitЪ
1516286323
Надеюсь, что все сростется лучше, чем с бразильцем.
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кеша_КБ
1516287037
- всем привет!...если он на самом деле классный, и способен решить многие проблемы в обороне Спартака, то пусть его обязательно возьмут!, и вопрос тут не в деньгах, а в стратегии!, пусть играет за Спартак и выигрывает трофеи! Всем удачи!
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Сильвербой
1516287276
Подписывайте уже!
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Куртуазные манеры
1516287764
Даешь защитников хороших и разных! Наладим в Спартаке железобетонную оборону! Рвем всех в оставшихся 10 играх всухую! Ура, товарищи! Все, начинается игра с китайцами.
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RedWhiteFans2
1516288299
Во первых 30 Лямов за игрока которого знает только Тошич это перебор. Во вторых все остальные достоинства тоже только бла бла. И в Наполи его никто не видел.
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OfaZavr
1516289804
ну для начала бы его в деле посмотреть и в аренду взять а там уж мы посмотрим стоит ли он таких денег.
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Диктор
1516291106
Жизнь-точнее его игра покажет кто есть кто.А пока это все слова.
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