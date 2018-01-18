Источник: «Спартак» может арендовать Максимовича у «Наполи» через несколько дней

«Спартак» и «Наполи» близки к договоренности по аренде защитника Николы Максимовича. По информации источника, сделка может состояться в ближайшие несколько дней.

Информация об интересе красно-белых к 26-летнему сербу появилась во вторник. Сообщалось, что в контракте будет прописана опция выкупа за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Максимович принял участие в четырех матчах неаполитанского клуба, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов.

В октябре 2017 года «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Интера».