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    Источник: «Спартак» может арендовать Максимовича у «Наполи» через несколько дней

    «Спартак» и «Наполи» близки к договоренности по аренде защитника Николы Максимовича. По информации источника, сделка может состояться в ближайшие несколько дней.

    Информация об интересе красно-белых к 26-летнему сербу появилась во вторник. Сообщалось, что в контракте будет прописана опция выкупа за 10 миллионов евро.

    В текущем сезоне Максимович принял участие в четырех матчах неаполитанского клуба, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов.

    В октябре 2017 года «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Интера».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2018 13:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 18 января 2018, 16:58

      Кстати,некоторым источникам,не мешало бы,по ушам надовать и язык отрезать...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 18 января 2018, 16:57

      То арендуют,то купят,то снова,аренда... то 15 на выкуп,то 10.... а в итоге,интересно ,как будет???

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ruryu 18 января 2018, 18:13

      очень опасаюсь что как всегда, разговоров и интереса много а в итоге никого не подпишут.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 января 2018, 14:52

      Так да или нет?!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 января 2018, 14:46

      Что-то мне подсказывает, что опять будем без усиления! Много говорят,но конкретики нет!

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2018, 13:48

      Отличный вариант, тем более в аренду. Пригодится и усилит нашу команду. Вперёд Спартак! Сегодня нужно китайцев побеждать.

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