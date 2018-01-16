«Спартак» может арендовать Максимовича у «Наполи» с правом выкупа за 15 миллионов

Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации источника, красно-белые готовы арендовать 26-летнего игрока за 2 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.

В нынешнем сезоне серб принял участие в двух матчах Серии А, проведя на поле 95 минут.

Максимович перешел в «Наполи» прошлым летом из «Торино» за 20 миллионов. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Зенит», «Арсенал» и «Интер».