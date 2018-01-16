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    «Спартак» может арендовать Максимовича у «Наполи» с правом выкупа за 15 миллионов

    Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в «Спартаке».

    По информации источника, красно-белые готовы арендовать 26-летнего игрока за 2 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.

    В нынешнем сезоне серб принял участие в двух матчах Серии А, проведя на поле 95 минут.

    Максимович перешел в «Наполи» прошлым летом из «Торино» за 20 миллионов. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

    Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Зенит», «Арсенал» и «Интер».

    Источник: Twitter

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    16.01.2018 12:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 22:28

      Правда или неправда, ОЧЕНЬ НУЖЕН СИЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК!

      0
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 16 января 2018, 21:43

      По-моему брехня.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 18:29

      только и слышим что один может перейти другой может а на деле как было так и остается.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 января 2018, 15:50

      да ладно

      0
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 16 января 2018, 15:38

      Арендовать на сезон за 2 ляма, а смысл? 15 лямов он не отработает, а потом продать за 3? Полнейшая ахинея. Что-то здесь не так.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 января 2018, 15:21

      Что за дурь, 95 минут на поле! Нужен ли нам такой защитник?

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 января 2018, 13:28

      Было бы неплохо, но кажется очередной фейк

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 16 января 2018, 12:55

      вариант интересный,а то что мало играл,так в Италии уровень защитников хороший,к тому же в команде лидере

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 16 января 2018, 12:48

      26 лет , сыграл 95 минут за сезон......хоть я и не фанат Спартака, но это какой то бред, 2ой Пашалич.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ > InterMilLano1908 16 января 2018, 12:55

      Может и так, но если бы он сыграл намного больше - была бы у него хоть одна причина уйти из Наполи к нам. А тут - типа "перезапуск" карьеры, игрок-то совсем не мусорный.

      3
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      Рейтинг: +320

      ваавва > InterMilLano1908 16 января 2018, 13:02

      Основной игрок сборной сербии и в Торино много играл, очень даже качественный защ!!

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 января 2018, 12:46

      Интересный вариант. Но навряд ли реальный.

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