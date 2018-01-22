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    Кроме «Динамо», на Черных претендуют «Анжи» и «Урал». Сам игрок хочет перейти в московский клуб

    Агент Андрей Кабуш, представляющий интересы нападающего сборной Литвы и «Ягеллонии» Федора Черных сообщил, где может продолжить карьеру 26-летний игрок. Он подтвердил, что форвардом интересуется московское «Динамо».

    «Федором интересуются четыре клуба. Из России: «Динамо», «Анжи» и «Урал». Также в нем заинтересована «Легия». «Ягеллония» за трансфер хочет в пределах 400 тысяч евро. Федор отдает предпочтение «Динамо», но это не факт, что мы именно с ними заключим контракт. Федор хочет двигаться дальше. Контракт с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2018 года», – сказал Кабуш.

    В текущем сезоне Черных выходил на поле в 26-ти матчах, отметившись четырьмя голами и восемью результативными передачами. Отметим, что футболист является уроженцем Москвы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2018 12:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 27 января 2018, 06:12

      ну пусть в Динамо топает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 января 2018, 16:51

      Заголовок по Джикеевски написан )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 января 2018, 13:46

      в динамо - будет чемпионом фнл)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 января 2018, 12:58

      Сейчас английские сми прочитают название статьи и ахнут)

      3
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