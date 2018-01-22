Кроме «Динамо», на Черных претендуют «Анжи» и «Урал». Сам игрок хочет перейти в московский клуб

Агент Андрей Кабуш, представляющий интересы нападающего сборной Литвы и «Ягеллонии» Федора Черных сообщил, где может продолжить карьеру 26-летний игрок. Он подтвердил, что форвардом интересуется московское «Динамо».

«Федором интересуются четыре клуба. Из России: «Динамо», «Анжи» и «Урал». Также в нем заинтересована «Легия». «Ягеллония» за трансфер хочет в пределах 400 тысяч евро. Федор отдает предпочтение «Динамо», но это не факт, что мы именно с ними заключим контракт. Федор хочет двигаться дальше. Контракт с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2018 года», – сказал Кабуш.

В текущем сезоне Черных выходил на поле в 26-ти матчах, отметившись четырьмя голами и восемью результативными передачами. Отметим, что футболист является уроженцем Москвы.