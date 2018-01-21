Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу — о Лодыгине: «Я объяснял ему, что он ведет себя не как футболист, а как актер»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на высказывания голкипера Юрия Лодыгина о методах его работы.

    «Сначала я доверял Юрию Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы в матчах с «Маккаби» в Тель-Авиве, где он совершил невероятные просчеты, и «Дандолком», где Юрий пропустил с 30 метров, в чемпионате и в Кубке России. И все это время я продолжал доверять ему, но он всегда играл слишком расслабленно!

    Я с самого начала решил, что Михаил Кержаков будет играть в Кубке России, а Лодыгин – в чемпионате. Но в матче с «Анжи» Миша был удален, и я был вынужден выпустить Лодыгина. Тогда Юрий совершил еще одну ошибку. Он ошибся не как вратарь, а именно как человек – был слишком расслабленным и поверхностным.

    Потом был матч с «Краснодаром». На последних минутах он мог легко спасать ворота, но не приложил должных усилий. Я говорил ему об этом: «Юра, ты мог брать этот мяч, а не делать то, что делал ты».

    Лодыгин – это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведет себя не как профессиональный футболист, а как актер. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждет минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями.

    Я предупредил Лодыгина: «Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если все будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя», — сказал Луческу.

    Луческу тренировал «Зенит» на протяжении года.

    В августе 2017 года специалист возглавил сборную Турции.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2018 17:41
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +125

      игрок68 22 января 2018, 13:20

      есть такое дело

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 января 2018, 11:52

      А жаль -- начал то здорово -- словил звезду однозначно !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 22 января 2018, 00:53

      А ведь он во многом прав. Похоже, что Юра поймал "звезду" и стал больше красоваться собой, чем думать о футболе: причесочка, манеры...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 22 января 2018, 00:21

      Грек сразу приехал понторезом. Его никто не знал даже в Греции, а тут Зенит ему предлагает космический контракт.
      Словил звезду,
      хотя вместо контракта его изначально надо было слать в пиз**!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 21 января 2018, 22:05

      Луческу прав. Лодыгин все время был показушником, играя на публику и любуясь собой. Особенно мне нравятся его взятие мяча в падении, когда в этом нет никакой необходимости, т.к. мяч идет мимо ворот.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 января 2018, 20:36

      Молодец, Луческу! Всё так. Жаль, что про Кокорина никто пока не может правду рассказать...Потому что в Зените тогда вообще никого не останется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 21 января 2018, 20:20

      Чемпион по затяжке времени, когда команда выигрывает с минимальным
      счетом и неоспоримый чемпион по пропусканию голов с самых
      дальних расстояний!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 19:07

      верно говорит вот и у Манчини на лавке пылиться тоже, нужен надежный профессионал способный выручать а не позер.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 января 2018, 18:59

      да уж выходя на поле с такой вылизанной причёской мало успеха будет а вот на конкурсе красоты ошеломительный был бы успех

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 21 января 2018, 18:49

      Тут Мирча прав

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11