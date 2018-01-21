Луческу — о Лодыгине: «Я объяснял ему, что он ведет себя не как футболист, а как актер»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на высказывания голкипера Юрия Лодыгина о методах его работы.

«Сначала я доверял Юрию Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы в матчах с «Маккаби» в Тель-Авиве, где он совершил невероятные просчеты, и «Дандолком», где Юрий пропустил с 30 метров, в чемпионате и в Кубке России. И все это время я продолжал доверять ему, но он всегда играл слишком расслабленно!

Я с самого начала решил, что Михаил Кержаков будет играть в Кубке России, а Лодыгин – в чемпионате. Но в матче с «Анжи» Миша был удален, и я был вынужден выпустить Лодыгина. Тогда Юрий совершил еще одну ошибку. Он ошибся не как вратарь, а именно как человек – был слишком расслабленным и поверхностным.

Потом был матч с «Краснодаром». На последних минутах он мог легко спасать ворота, но не приложил должных усилий. Я говорил ему об этом: «Юра, ты мог брать этот мяч, а не делать то, что делал ты».

Лодыгин – это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведет себя не как профессиональный футболист, а как актер. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждет минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями.

Я предупредил Лодыгина: «Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если все будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя», — сказал Луческу.

Луческу тренировал «Зенит» на протяжении года.

В августе 2017 года специалист возглавил сборную Турции.