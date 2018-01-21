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  • Луческу — о Лодыгине: «Я объяснял ему, что он ведет себя не как футболист, а как актер»

Луческу — о Лодыгине: «Я объяснял ему, что он ведет себя не как футболист, а как актер»

21 января 2018, 17:41
21

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на высказывания голкипера Юрия Лодыгина о методах его работы.

«Сначала я доверял Юрию Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы в матчах с «Маккаби» в Тель-Авиве, где он совершил невероятные просчеты, и «Дандолком», где Юрий пропустил с 30 метров, в чемпионате и в Кубке России. И все это время я продолжал доверять ему, но он всегда играл слишком расслабленно!

Я с самого начала решил, что Михаил Кержаков будет играть в Кубке России, а Лодыгин – в чемпионате. Но в матче с «Анжи» Миша был удален, и я был вынужден выпустить Лодыгина. Тогда Юрий совершил еще одну ошибку. Он ошибся не как вратарь, а именно как человек – был слишком расслабленным и поверхностным.

Потом был матч с «Краснодаром». На последних минутах он мог легко спасать ворота, но не приложил должных усилий. Я говорил ему об этом: «Юра, ты мог брать этот мяч, а не делать то, что делал ты».

Лодыгин – это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведет себя не как профессиональный футболист, а как актер. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждет минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями.

Я предупредил Лодыгина: «Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если все будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя», — сказал Луческу.

Луческу тренировал «Зенит» на протяжении года.

В августе 2017 года специалист возглавил сборную Турции.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий Луческу Мирча
Комментарии (21)
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Робинзон
1516546528
актёр, позёр и ненадёжный кипер Луческу прав имхо .
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RedWhiteFans2
1516546946
А ведь он прав.
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Вомбат
1516547087
Луческу попал в точку. Всегда, а именно с момента дебюта Лодыгина в матче с Крыльями, я воспринимал этого парня как шоумена. Конечно, приятно отразить сразу два пенальти, но когда прошло уже полчаса, так картинно прыгать, уходя с поля после матча, как прыгал Лодыгин, - это чистое актерство. Человек явно красовался, а не просто радовался. Как говорил Станиславский - не верю.
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Татарин за ЦСКА
1516547789
Большая часть зинета актёришки
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DOCTOR PENALTY
1516548710
Непонятно то, почему этой бригаде - Лодыгин, Дзюба, Шатов и др. - дали сожрать Луческу. В клубе, видно, такие же позёры и понтари. Организовали какой-то ***......й цирк. Манчини со своими требованиями судя по всему тоже не вписался в этот вертеп и сник. А ведь Зенит самый мощный по ресурсу клуб, и уже сейчас должен что-то выигрывать.
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insider_retro
1516548755
Игроки в большинстве своём любят понты на публику... Все эти причесоны, портачки по всему телу, броские и не адекватные высказывания в СМИ - всё направлено на утешение своих амбиций и подтверждение какого-то статуса в футбольной иерархии... Хуже, когда это начинает влиять на игру и результат команды...
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Полная Канистра
1516550352
да уж выходя на поле с такой вылизанной причёской мало успеха будет а вот на конкурсе красоты ошеломительный был бы успех
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OfaZavr
1516550873
верно говорит вот и у Манчини на лавке пылиться тоже, нужен надежный профессионал способный выручать а не позер.
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solyh-1962
1516555246
Чемпион по затяжке времени, когда команда выигрывает с минимальным счетом и неоспоримый чемпион по пропусканию голов с самых дальних расстояний!!!
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polt
1516561539
Луческу прав. Лодыгин все время был показушником, играя на публику и любуясь собой. Особенно мне нравятся его взятие мяча в падении, когда в этом нет никакой необходимости, т.к. мяч идет мимо ворот.
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