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  • Лодыгин назвал Луческу странным: «Он мог сказать русскому по-португальски, а португальцу – по-русски»

Лодыгин назвал Луческу странным: «Он мог сказать русскому по-португальски, а португальцу – по-русски»

20 января 2018, 00:30
7

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о работе под руководством Мирчи Луческу. 72-летний румын покинул петербургский клуб в мае прошлого года.

«Вообще, странный человек. Мне кажется, возраст сильно на нем сказывался. В тактическом, техническом плане видно было: опытный тренер, может чему-то научить.

Недоумение вызывала его реакция на какие-то вещи, слова. Доходило до того, что к русскому обращался по-португальски, а к португальцу – по-русски. Это все равно что я с вами сейчас начну говорить по-гречески.

Когда я пасовал ближнему, а он возвращал неприятный пас или вообще терял мяч, Луческу кричал: «Зачем ты ему даешь?! Делай длинную передачу». А когда нас прессинговали, и я делал длинную, он говорил: «Не надо длинную».

Почему я ошибся в матче с «Ростовом»? Когда тренер пришел, мы начали разрабатывать эту тактику. С начала сборов он вовсю орал: «Нельзя делать длинную передачу. Нельзя! Делай что хочешь – только не длинную». Но мы живые люди, и нам нужно время, чтобы перестроиться.

Полоз мне потом сказал: «Мы знали, как вы сыграете. Ждали, что ты будешь пас давать». Не отрицаю, я ошибся. Но я просто пытался сделать так, как хотел тренер, – вместо того чтобы оценить момент по-вратарски, как понимал и чувствовал его, и сыграть по-своему», – сказал Лодыгин.

Луческу тренировал «Зенит» на протяжении года.

В августе 2017 года специалист возглавил сборную Турции.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Турция Лодыгин Юрий Луческу Мирча
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1516397899
Теперь у тебя не странный тренер, и ты занимаешь своё место, которое заслуживаешь.
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SEREZHA7575
1516400596
бывает
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absent32
1516430024
а тебе Юр нужно было румына материть на греческом)))
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С@НЁК.
1516434978
Старость не радость.
Ответить
лёха м
1516442365
он же старый цыган
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anatolich72
1516444295
Нечего на других брехать, коль ноги кривы.Сказал бы в лицо был бы мужиком а так дешёвка.
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Обер-КанцлерЪ
1516454832
Да этот чёрт цыганский привык, что ему матчи покупают в урине, видимо забыл уже что такое тактика и вообще тренерская работа. А в России всё оказалось по другому, вот и не пошло, увы...
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