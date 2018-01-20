Лодыгин назвал Луческу странным: «Он мог сказать русскому по-португальски, а португальцу – по-русски»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о работе под руководством Мирчи Луческу. 72-летний румын покинул петербургский клуб в мае прошлого года.

«Вообще, странный человек. Мне кажется, возраст сильно на нем сказывался. В тактическом, техническом плане видно было: опытный тренер, может чему-то научить.

Недоумение вызывала его реакция на какие-то вещи, слова. Доходило до того, что к русскому обращался по-португальски, а к португальцу – по-русски. Это все равно что я с вами сейчас начну говорить по-гречески.

Когда я пасовал ближнему, а он возвращал неприятный пас или вообще терял мяч, Луческу кричал: «Зачем ты ему даешь?! Делай длинную передачу». А когда нас прессинговали, и я делал длинную, он говорил: «Не надо длинную».

Почему я ошибся в матче с «Ростовом»? Когда тренер пришел, мы начали разрабатывать эту тактику. С начала сборов он вовсю орал: «Нельзя делать длинную передачу. Нельзя! Делай что хочешь – только не длинную». Но мы живые люди, и нам нужно время, чтобы перестроиться.

Полоз мне потом сказал: «Мы знали, как вы сыграете. Ждали, что ты будешь пас давать». Не отрицаю, я ошибся. Но я просто пытался сделать так, как хотел тренер, – вместо того чтобы оценить момент по-вратарски, как понимал и чувствовал его, и сыграть по-своему», – сказал Лодыгин.

Луческу тренировал «Зенит» на протяжении года.

В августе 2017 года специалист возглавил сборную Турции.