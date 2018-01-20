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    Лодыгин назвал Луческу странным: «Он мог сказать русскому по-португальски, а португальцу – по-русски»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о работе под руководством Мирчи Луческу. 72-летний румын покинул петербургский клуб в мае прошлого года.

    «Вообще, странный человек. Мне кажется, возраст сильно на нем сказывался. В тактическом, техническом плане видно было: опытный тренер, может чему-то научить.

    Недоумение вызывала его реакция на какие-то вещи, слова. Доходило до того, что к русскому обращался по-португальски, а к португальцу – по-русски. Это все равно что я с вами сейчас начну говорить по-гречески.

    Когда я пасовал ближнему, а он возвращал неприятный пас или вообще терял мяч, Луческу кричал: «Зачем ты ему даешь?! Делай длинную передачу». А когда нас прессинговали, и я делал длинную, он говорил: «Не надо длинную».

    Почему я ошибся в матче с «Ростовом»? Когда тренер пришел, мы начали разрабатывать эту тактику. С начала сборов он вовсю орал: «Нельзя делать длинную передачу. Нельзя! Делай что хочешь – только не длинную». Но мы живые люди, и нам нужно время, чтобы перестроиться.

    Полоз мне потом сказал: «Мы знали, как вы сыграете. Ждали, что ты будешь пас давать». Не отрицаю, я ошибся. Но я просто пытался сделать так, как хотел тренер, – вместо того чтобы оценить момент по-вратарски, как понимал и чувствовал его, и сыграть по-своему», – сказал Лодыгин.

    Луческу тренировал «Зенит» на протяжении года.

    В августе 2017 года специалист возглавил сборную Турции.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2018 00:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 января 2018, 16:27

      Да этот чёрт цыганский привык, что ему матчи покупают в урине, видимо забыл уже что такое тактика и вообще тренерская работа. А в России всё оказалось по другому, вот и не пошло, увы...

      -1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 20 января 2018, 13:31

      Нечего на других брехать, коль ноги кривы.Сказал бы в лицо был бы мужиком а так дешёвка.

      0
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      Рейтинг: +180

      лёха м 20 января 2018, 12:59

      он же старый цыган

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 20 января 2018, 10:56

      Старость не радость.

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 20 января 2018, 09:33

      а тебе Юр нужно было румына материть на греческом)))

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 20 января 2018, 01:23

      бывает

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 00:38

      Теперь у тебя не странный тренер, и ты занимаешь своё место, которое заслуживаешь.

      4
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