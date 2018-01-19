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    Источник: «Сапете нужно искать новую команду. Им интересуется «Арсенал»

    Полузащитник «Динамо» Александр Сапета может продолжить карьеру в Туле.

    «Бело-голубые не взяли 28-летнего футболиста на первый зимний сбор и дали понять, что ему нужно искать новую команду. В услугах хавбека заинтересован главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович», – сообщил источник.

    В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл в 13 играх, не отметившись результативными действиями.

    Текущий контракт россиянина рассчитан до июня 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

    Полчаса назад «Бомбардир» со ссылкой на Kicker сообщил о переходе в «Динамо» игрока сборной России Константина Рауша.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2018 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 января 2018, 23:07

      Так ли он полезен будет????

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