Источник: «Сапете нужно искать новую команду. Им интересуется «Арсенал»

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета может продолжить карьеру в Туле.

«Бело-голубые не взяли 28-летнего футболиста на первый зимний сбор и дали понять, что ему нужно искать новую команду. В услугах хавбека заинтересован главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович», – сообщил источник.

В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл в 13 играх, не отметившись результативными действиями.

Текущий контракт россиянина рассчитан до июня 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

Полчаса назад «Бомбардир» со ссылкой на Kicker сообщил о переходе в «Динамо» игрока сборной России Константина Рауша.