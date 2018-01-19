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    В Германии сообщили, что Рауш перешел в «Динамо»

    Защитник «Кельна» Константин Рауш подписал контракт с «Динамо». Об этом сообщило немецкое издание Kicker.

    По информации источника, 27-летний игрок сборной России прошел медобследование вчера. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Главным мотивом перехода для футболиста является игровая практика для попадание в заявку команды Станислава Черчесова на домашний чемпионат мира.

    В текущем сезоне Рауш принял участие в 19 встречах всех турниров, в которых отметился двумя голевыми передачами.

    Напомним, ранее московский клуб подписал нападающего Евгения Маркова, прежде выступавшего за «Тосно».

    Источник: Kicker.de

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    19.01.2018 21:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 01:42

      каков,таков рауш, да уж...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 января 2018, 00:32

      может поможет динамо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 20 января 2018, 00:09

      Хочет быть на виду и на ЧМ поиграть, а то в Кельне на лавку присел

      0
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 января 2018, 22:46

      ...слышь, ну это абассака!!!!....я уже представил, как огромный рупор на столбе, где нибудь в Мюнхене, голосом Левитана объявил: Achtung !!! Verteidiger des Fußballclubs "Köln" zog nach Moskau "Dynamo"!...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Бубновский 19 января 2018, 23:00

      Не хороните подобное в новостной ленте!..)))))))
      Это надо срочно где-то опубликовать!!!!!!!!!!!..))))))))))))))++++++++++

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 января 2018, 22:23

      Наши, наверное, стесняются о таких суммах писать..)))
      Подождём сообщения ТАСС, ну или кого попроще..)))

      2
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