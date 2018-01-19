В Германии сообщили, что Рауш перешел в «Динамо»

Защитник «Кельна» Константин Рауш подписал контракт с «Динамо». Об этом сообщило немецкое издание Kicker.

По информации источника, 27-летний игрок сборной России прошел медобследование вчера. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Главным мотивом перехода для футболиста является игровая практика для попадание в заявку команды Станислава Черчесова на домашний чемпионат мира.

В текущем сезоне Рауш принял участие в 19 встречах всех турниров, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Напомним, ранее московский клуб подписал нападающего Евгения Маркова, прежде выступавшего за «Тосно».