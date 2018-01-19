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    Булыкин: «Локомотив» способен бороться за титул и с нынешним составом»

    Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что команде следует усилить несколько позиций. Но он отметил, что с нынешним составом «железнодорожники» способны бороться за чемпионское звание.

    После 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками, опережая «Зенит» и «Спартак» на восемь баллов.

    — Будет ли «Локо» приглашать новых игроков в команду зимой?

    — Возможность для усиления нужно искать всегда. Если бюджет позволяет, конечно. Да, имеются позиции, которые было бы неплохо усилить. Но и с теми футболистами, которые сейчас имеются в распоряжении тренерского штаба, «Локомотив» способен бороться за титул.

    — Нынешний сезон РФПЛ особенный — впереди чемпионат мира. Как думаете, не будут ли некоторые игроки подсознательно беречь себя в играх за клуб, чтобы не получить травму и не пролететь мимо ЧМ-2018?

    — Вряд ли. Наоборот, близость чемпионата мира — это дополнительный стимул, чтобы сыграть качественно. На высоком уровне. Ведь во многом по весенним матчам тренерские штабы сборных будут принимать решение о том, кого взять в команду. Так что не попасть на чемпионат мира можно будет как раз в том случае, если кто-то решит себя поберечь.

    Источник: Известия

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    19.01.2018 06:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 января 2018, 10:39

      этот год обязаны брать чемпионство! Пора бы уже! Вперед Локомотив!

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