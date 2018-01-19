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  • Булыкин: «Локомотив» способен бороться за титул и с нынешним составом»

Булыкин: «Локомотив» способен бороться за титул и с нынешним составом»

19 января 2018, 06:14
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Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что команде следует усилить несколько позиций. Но он отметил, что с нынешним составом «железнодорожники» способны бороться за чемпионское звание.

После 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками, опережая «Зенит» и «Спартак» на восемь баллов.

— Будет ли «Локо» приглашать новых игроков в команду зимой?

— Возможность для усиления нужно искать всегда. Если бюджет позволяет, конечно. Да, имеются позиции, которые было бы неплохо усилить. Но и с теми футболистами, которые сейчас имеются в распоряжении тренерского штаба, «Локомотив» способен бороться за титул.

— Нынешний сезон РФПЛ особенный — впереди чемпионат мира. Как думаете, не будут ли некоторые игроки подсознательно беречь себя в играх за клуб, чтобы не получить травму и не пролететь мимо ЧМ-2018?

— Вряд ли. Наоборот, близость чемпионата мира — это дополнительный стимул, чтобы сыграть качественно. На высоком уровне. Ведь во многом по весенним матчам тренерские штабы сборных будут принимать решение о том, кого взять в команду. Так что не попасть на чемпионат мира можно будет как раз в том случае, если кто-то решит себя поберечь.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий
Комментарии (1)
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Joko21
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этот год обязаны брать чемпионство! Пора бы уже! Вперед Локомотив!
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