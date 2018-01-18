Гендиректор «Амкара» – о лимите на легионеров: «Предложенные критерии слишком жесткие»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал готовящиеся в РФПЛ изменения в лимите на легионеров.

– Плохо отношусь к предложенным критериям на легионеров. Они слишком жесткие. Мы далеко не тот клуб, который может позволить себе купить дорогостоящего иностранца. Конечно, мы могли бы выступать только одними россиянами. Но качественный игрок с отечественным паспортом стоит тоже очень дорого.

– Значит, если такие критерии примут, «Амкар» будет рассчитывать только на своих молодых воспитанников?

– Посмотрим. Все еще будет дорабатываться. Ведь не только мы выступили против таких критериев.

– А кто еще?

– Клубы с небольшим бюджетом, которые не могут позволить себе дорогие покупки.

Предложение также раскритиковал президент «Урала» Григорий Иванов.