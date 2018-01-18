Гендиректор «Амкара» – о лимите на легионеров: «Предложенные критерии слишком жесткие»

Раньше все говорили, что легионеры поднимут наш футбол, хотя молчали, что они не лучше любого молодого пацана из России. Когда все же решили приглашать более качественных легионеров, то бюджет оказался мал. Вывод один: середнячкам надо не критерии менять на более мягкие, а вообще восстать против своих же топ-клубов, которые в меньшинстве, и принять большинством голосов за отмену легионеров в РФПЛ в целом. От этого выиграет экономика страны, да весь наш футбол, пусть не сразу, в будущем...
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал готовящиеся в РФПЛ изменения в лимите на легионеров.
– Плохо отношусь к предложенным критериям на легионеров. Они слишком жесткие. Мы далеко не тот клуб, который может позволить себе купить дорогостоящего иностранца. Конечно, мы могли бы выступать только одними россиянами. Но качественный игрок с отечественным паспортом стоит тоже очень дорого.
– Значит, если такие критерии примут, «Амкар» будет рассчитывать только на своих молодых воспитанников?
– Посмотрим. Все еще будет дорабатываться. Ведь не только мы выступили против таких критериев.
– А кто еще?
– Клубы с небольшим бюджетом, которые не могут позволить себе дорогие покупки.
Предложение также раскритиковал президент «Урала» Григорий Иванов.