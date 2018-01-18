Президент «Урала»: «Критерии нового лимита жестковаты. Мы не сможем взять легионеров»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об идее нового лимита на легионеров в чемпионате России.

«Предложенные критерии жестковаты. В Россию едут только по двум причинам: или доигрывать, или заработать денег. Но большие суммы в таких клубах, как «Урал», «Амкар» или «Уфа», не заработаешь. Мы же не сможем вообще ни одного футболиста взять себе!

Ну вот кто из великих футболистов поедет сюда? Им это не нужно. Хорошие игроки лучше поедут в Англию или Испанию, другие европейские чемпионаты. Даже ведущим клубам будет тяжело соблюсти эти критерии.

Я согласен, что не надо привозить откровенный хлам. Как один тренер в одной из команд увидел на пляже двух бразильцев и привез в команду. Так не должно быть. Но и критерии надо смягчать», – сказал Иванов.

Клуб из Екатеринбурга ушел на зимний перерыв в РФПЛ в статусе девятой команды турнирной таблицы.