Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Урала»: «Критерии нового лимита жестковаты. Мы не сможем взять легионеров»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об идее нового лимита на легионеров в чемпионате России.

    «Предложенные критерии жестковаты. В Россию едут только по двум причинам: или доигрывать, или заработать денег. Но большие суммы в таких клубах, как «Урал», «Амкар» или «Уфа», не заработаешь. Мы же не сможем вообще ни одного футболиста взять себе!

    Ну вот кто из великих футболистов поедет сюда? Им это не нужно. Хорошие игроки лучше поедут в Англию или Испанию, другие европейские чемпионаты. Даже ведущим клубам будет тяжело соблюсти эти критерии.

    Я согласен, что не надо привозить откровенный хлам. Как один тренер в одной из команд увидел на пляже двух бразильцев и привез в команду. Так не должно быть. Но и критерии надо смягчать», – сказал Иванов.

    Клуб из Екатеринбурга ушел на зимний перерыв в РФПЛ в статусе девятой команды турнирной таблицы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2018 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 18 января 2018, 17:47

      Своих выращивать нужно. Сложно, но надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 января 2018, 16:08

      Придется душу в доморощенных вкладывать чтобы на них потом зарабатывать по Манчестер Ситям продавая)$$$

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11