Роша: «Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в «Спартаке» его нет»

Нападающий «Спартака» Педро Роша прокомментировал твитт защитника команды Георгия Джикии. По его словам, это была лишь безобидная шутка, никак не связанная с проявлением расизма.

«Это была всего лишь безобидная шутка. Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в «Спартаке» его нет. У нас в команде собраны веселые ребята, которые постоянно шутят друг над другом. Те, кто не понимают шуток, не должны делать из этого скандал», – считает Роша.

Стоит отметить, что данная ситуация будет рассмотрена 25 января на заседании комитета по этике РФС.