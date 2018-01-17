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  • Роша: «Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в «Спартаке» его нет»

Роша: «Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в «Спартаке» его нет»

17 января 2018, 11:44
16

Нападающий «Спартака» Педро Роша прокомментировал твитт защитника команды Георгия Джикии. По его словам, это была лишь безобидная шутка, никак не связанная с проявлением расизма.

«Это была всего лишь безобидная шутка. Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в «Спартаке» его нет. У нас в команде собраны веселые ребята, которые постоянно шутят друг над другом. Те, кто не понимают шуток, не должны делать из этого скандал», – считает Роша.

Стоит отметить, что данная ситуация будет рассмотрена 25 января на заседании комитета по этике РФС.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Роша Педро
Комментарии (16)
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VVM1964
1516179281
И эти ВСЁ сказано .
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oyabun
1516181121
То что творится в Европе нам всем понятно. Толерасты, что с них взять. Странна реакция нашего Российского комитета по этике! Что тут рассматривать?! Шутку? Или там тоже окопались толерасты?
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Mihei888
1516184250
Да у нас сами негры поют что они шоколадные зайцы)))) как его зовут не припомню уже и Билан тоже про мулаток шоколадок,почему тогда их не обвиняют и петь не запрещают?!
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DOCTOR PENALTY
1516185391
Мнение самих ШОКОЛАДОК! Как его внятно довести до УЕФА?
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Loxxam
1516188455
Хорошо что еще не про шоколадный глаз пошутили.....
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Чикомас
1516194249
Не знают уже к чему ****,,ся.
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Eddyson
1516194999
Ну вот и от Роши польза наконец-то.
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Полная Канистра
1516195914
пригласите нарцисса в комитет по этике и он им про зайца шоколадного споёт потом уже пусть разбираются
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Диктор
1516196617
Да толпа идиотов -раздувших историю.
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OfaZavr
1516202737
да всем адекватным это сразу было понятно.
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