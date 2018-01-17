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    Роша: «Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в «Спартаке» его нет»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша прокомментировал твитт защитника команды Георгия Джикии. По его словам, это была лишь безобидная шутка, никак не связанная с проявлением расизма.

    «Это была всего лишь безобидная шутка. Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в «Спартаке» его нет. У нас в команде собраны веселые ребята, которые постоянно шутят друг над другом. Те, кто не понимают шуток, не должны делать из этого скандал», – считает Роша.

    Стоит отметить, что данная ситуация будет рассмотрена 25 января на заседании комитета по этике РФС.

    Источник: ТАСС

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    17.01.2018 11:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 18:25

      да всем адекватным это сразу было понятно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 января 2018, 16:43

      Да толпа идиотов -раздувших историю.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 января 2018, 16:31

      пригласите нарцисса в комитет по этике и он им про зайца шоколадного споёт потом уже пусть разбираются

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 января 2018, 16:16

      Ну вот и от Роши польза наконец-то.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 января 2018, 16:04

      Не знают уже к чему ****,,ся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 17 января 2018, 14:27

      Хорошо что еще не про шоколадный глаз пошутили.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 13:36

      Мнение самих ШОКОЛАДОК! Как его внятно довести до УЕФА?

      6
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 17 января 2018, 13:17

      Да у нас сами негры поют что они шоколадные зайцы)))) как его зовут не припомню уже и Билан тоже про мулаток шоколадок,почему тогда их не обвиняют и петь не запрещают?!

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 17 января 2018, 12:25

      То что творится в Европе нам всем понятно. Толерасты, что с них взять. Странна реакция нашего Российского комитета по этике! Что тут рассматривать?! Шутку? Или там тоже окопались толерасты?

      9
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > oyabun 17 января 2018, 12:32

      Просто должны выслужиться перед западом. Типо ситуацию разобрали, все норм))

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Евгений Агеев 17 января 2018, 13:15

      То то и позорно, что выслуживаются

      7
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 17 января 2018, 12:20

      Странно что он не видит смысла. Смысл вполне конкретный - лишить Россию ЧМ2018. Англичане будут использовать любой, даже самый безобидный повод.

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