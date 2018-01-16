Комитет по этике рассмотрит твит «Спартака» о «шоколадках» 25 января

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган рассмотрит публикацию в официальном твиттере «Спартака» 25 января.

В субботу пресс-служба красно-белых разместило в соцсети клуба видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал темнокожих игроков команды Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, которые тают на солнце».

Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским. Позже «Спартак» удалил публикацию и принес извинения всем, кого это могло задеть.

«Мы рассмотрим это дело, сегодня должно поступить обращение от Александра Алаева (прим. – и.о. президента РФС). Думаю, соберемся 25 января», – сказал Андреев.