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  • Комитет по этике рассмотрит твит «Спартака» о «шоколадках» 25 января

Комитет по этике рассмотрит твит «Спартака» о «шоколадках» 25 января

16 января 2018, 16:23
7

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган рассмотрит публикацию в официальном твиттере «Спартака» 25 января.

В субботу пресс-служба красно-белых разместило в соцсети клуба видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал темнокожих игроков команды Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, которые тают на солнце».

Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским. Позже «Спартак» удалил публикацию и принес извинения всем, кого это могло задеть.

«Мы рассмотрим это дело, сегодня должно поступить обращение от Александра Алаева (прим. – и.о. президента РФС). Думаю, соберемся 25 января», – сказал Андреев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро
Комментарии (7)
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Superviser77
1516109734
Надеюсь рассмотрят без фанатизма, а то придется и комитету по этике напихать "шоколадок" по самое небалуй))).. Главное не идти на поводу у этих "шоколадноглазых" англичашках...
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vladimir-7
1516109879
Этот комитет, только и ищет, где бы отнять денег у команд себе на пропитание. Г. Джикия красиво и безболезненно назвал " шоколадки", а эти придурки идут на поводу у Запада и грабят наши клубы по каждому чиху.
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Vlad_Tverskoy
1516111279
Старички уже рассматривать нечего!!! Адекватные люди посмеялись и забыли! Дурочки еще мусолят! А вы пока соберетесь 25 числа уже еще что нибудь произойдет,деятели
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лёха м
1516112160
Займитесь уже делом.а не всёкой фигнёй
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Axe111
1516115799
КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ Шарашкина конторка
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OfaZavr
1516118209
ну конечно других дел и проблем ведь нет совсем.
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sprint5
1516160164
есть у нас певец Нарцисс и его песня Я шоколадный заяц Никто не шумит и не возмущается Все этим сказано
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