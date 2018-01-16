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    Комитет по этике рассмотрит твит «Спартака» о «шоколадках» 25 января

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган рассмотрит публикацию в официальном твиттере «Спартака» 25 января.

    В субботу пресс-служба красно-белых разместило в соцсети клуба видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал темнокожих игроков команды Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, которые тают на солнце».

    Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским. Позже «Спартак» удалил публикацию и принес извинения всем, кого это могло задеть.

    «Мы рассмотрим это дело, сегодня должно поступить обращение от Александра Алаева (прим. – и.о. президента РФС). Думаю, соберемся 25 января», – сказал Андреев.

    Источник: ТАСС

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    16.01.2018 16:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 января 2018, 06:36

      есть у нас певец Нарцисс и его песня Я шоколадный заяц Никто не шумит и не возмущается Все этим сказано

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 18:56

      ну конечно других дел и проблем ведь нет совсем.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 января 2018, 18:16

      КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ

      Шарашкина конторка

      1
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      Рейтинг: +180

      лёха м 16 января 2018, 17:16

      Займитесь уже делом.а не всёкой фигнёй

      4
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 16 января 2018, 17:01

      Старички уже рассматривать нечего!!!
      Адекватные люди посмеялись и забыли!
      Дурочки еще мусолят!
      А вы пока соберетесь 25 числа уже еще что нибудь произойдет,деятели

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2018, 16:37

      Этот комитет, только и ищет, где бы отнять денег у команд себе на пропитание.
      Г. Джикия красиво и безболезненно назвал " шоколадки", а эти придурки идут
      на поводу у Запада и грабят наши клубы по каждому чиху.

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 января 2018, 16:35

      Надеюсь рассмотрят без фанатизма, а то придется и комитету по этике напихать "шоколадок" по самое небалуй))).. Главное не идти на поводу у этих "шоколадноглазых" англичашках...

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