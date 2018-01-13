Джикия назвал «шоколадками» бразильских игроков «Спартака»

Назвал так,потому что на белоснежный зефир или пломбир они явно не тянули-разве что на эскимо!
Защитник «Спартака» Георгий Джикия пошутил над своими бразильскими одноклубниками.
Во время тренировки на первом сборе команды в ОАЭ он подошел к нападающим Луису Адриано и Педро Роше, а также полузащитнику Фернандо, когда те выполняли одно из упражнений, и сказал: «Смотрите как шоколадки тают на солнце».
В ответ на это Роша и Адриано широко улыбнулись.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.