Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия назвал «шоколадками» бразильских игроков «Спартака»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия пошутил над своими бразильскими одноклубниками.

    Во время тренировки на первом сборе команды в ОАЭ он подошел к нападающим Луису Адриано и Педро Роше, а также полузащитнику Фернандо, когда те выполняли одно из упражнений, и сказал: «Смотрите как шоколадки тают на солнце».

    В ответ на это Роша и Адриано широко улыбнулись.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2018 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 14 января 2018, 11:23

      Назвал так,потому что на белоснежный зефир или пломбир они явно не тянули-разве что на эскимо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Шефф28 13 января 2018, 20:08

      Я ко всем одинаково отношусь.на цвет по барабану. Ну когда начинают навязывать что мы должны их любить,это уже берет. Это моё дело,как их называть,причем тут расизм,он был есть и будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 13 января 2018, 19:38

      Если ЭТО расизм, то всех негров, за слово снежок (снег), надо в Африку депортировать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 января 2018, 19:15

      криштина разок так про семеду высказалась .... и ничего

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 18:44

      в каждой команды есть свои шутки и приколы и в этом ничего плохо нет, а вот как могут это истолковать те кому только повод дай придраться...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2018, 16:00

      ти шоколядний заяс, ти лясковый мерзявец, Джикия просто шалунишка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 января 2018, 15:42

      не поняли ничего, вот и улыбаются)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 января 2018, 15:02

      Осторожно, Жора. Если о твоих словах узнают в Европе, будет лишний повод заявить о расизме в Российском футболе.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > oyabun 13 января 2018, 18:08

      Уже заявили...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11