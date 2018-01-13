Джикия назвал «шоколадками» бразильских игроков «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пошутил над своими бразильскими одноклубниками.

Во время тренировки на первом сборе команды в ОАЭ он подошел к нападающим Луису Адриано и Педро Роше, а также полузащитнику Фернандо, когда те выполняли одно из упражнений, и сказал: «Смотрите как шоколадки тают на солнце».

В ответ на это Роша и Адриано широко улыбнулись.