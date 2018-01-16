Скаут: «Вериссимо и Нуху? Посоветовал бы «Спартаку» не брать ни того, ни другого»

Футбольный скаут Алексей Буртовой проанализировал игровые качества центральных защитников «Сантоса» Лукаса Вериссимо и «Янг Бойз» Касима Нуху.

По информации СМИ, к обоим футболистам проявляет интерес «Спартак». Как считает Буртовой, ни бразилец, ни ганец не подходят красно-белым.

«Начну с Веррисимо, потому что вокруг него сейчас больше слухов, да и сам клуб подтвердил свой интерес. Про этого футболиста можно сказать, что он высокий, подвижный центральный защитник, который плотно навязывает единоборства и выигрывает большую часть из них. Хорошо обучен, грамотно перестраивается и занимает позицию, в том числе вверху. Хорошо играет головой. Своевременно оказывается в нужном месте, оказывая давление и вступая в прессинг. Действуя персонально по нападающему, сфокусирован, контролирует его движения внутри штрафной. Также я бы отметил, что Лукас обладает хорошим потенциалом на стандартах в атаке: умеет вовремя выпрыгнуть, подстроиться под мяч.

Если говорить о его минусах, то у него несколько странная манера отбора один в один, при которой он чуть ли не садится на шпагат, что позволяет его полностью пройти при использовании ложных движений. Ему нужно чище играть в прессинге/отборе. И, пожалуй, главный недостаток футболиста, за которого хотят отдать столь большие деньги, заключается в том, что он не обеспечивает качественного перехода на чужую половину поля, в связи с чем у него наблюдается весьма средний первый и длинный пас.

В целом, если отойти от игровых качеств и оценить сам трансфер, Вериссимо – интересный футболист. Все качества для игры на данной позиции за рубежом есть. Однако, если брать во внимание появляющиеся в прессе цифры, то, на мой взгляд, в подобной ценовой категории можно найти не менее перспективных, а то и более качественных, европейских защитников.

Теперь расскажу о Нуху. Я его смотрел примерно полгода назад, за это время он прибавил. Видно, что Касим прогрессирует. Это защитник с отличной физикой: рослый, мощный, быстрый. Также, как и в случае с Вериссимо, у него большой процент выигранных единоборств, но по сравнению с бразильцем он более техничный. Он видит поле, дает выход из обороны: умеет делать точечные забросы, диагональные передачи, быстрые проникающие передачи в полузащиту. Однако не стоит забывать, что он африканец, поэтому у него есть ряд типичных минусов. Например, отбор один в один весьма посредственен: реагирует на ложные движения, уходит в подкаты. Не лучший выбор позиции и момента для прыжков при игре вверху. Периодически делает ненужные срезки и неточные скидки. Есть позиционные ошибки: остается вне эпизода или, наоборот, излишне выдвигается из позиции. В добавок ко всему его несдержанность приводит к большому количеству желтых карточек (прим. – в среднем одна в каждом третьем матче). Все эти недочеты будут эпизодически всплывать в больших матчах.

Если говорить о самом трансфере, еще до начала сезона у Нуху оставался год контракта, который был продлен. Еще летом его можно было забрать за другие деньги, сейчас у него долгосрочный контракт. «Янг Бойз» выступает в еврокубках и не продает своих футболистов дешево, о чем свидетельствует история сделок за последние годы. При этом он не является главным талантом клуба. Там есть такие футболисты как Кевин Мбабу и Джибриль Соу. Если рассматривать чуть более глобально, то даже среди молодых швейцарских игроков есть более интересные центральные защитники, но другого типажа и стиля.

Значит ли это, что обе кандидатуры не подходят «Спартаку»? Я бы ни того, ни другого не брал. Исключительно моя точка зрения. Мне кажется, можно найти альтернативу, у которого будет одновременно и выход из обороны, и при этом отсутствие серьезных ошибок», – сказал Буртовой.