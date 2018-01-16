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    «Динамо» заплатит 2 миллиона за трансфер Рауша «Кельну»

    «Динамо» и «Кельн» согласовали условия трансфера защитника сборной России Константина Рауша. 27-летний футболист обойдется «Динамо» в два миллиона евро.

    Футболист, который в последнее время не имеет постоянного места в стартовом составе немецкого клуба, рассчитывает с переходом в столичную команду не потерять шансов попасть на чемпионат мира-2018. В Германии защитник выступал за «Ганновер», «Штутгарт», и «Дармштад».

    В составе «Кельна» Рауш провел 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал пять результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.

    Источник: Kicker.de

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    16.01.2018 10:41
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7

      roma83 19 января 2018, 04:52

      плюс один игрок из фнл в сборной)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 января 2018, 11:51

      Маркова то подписали, не?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 17 января 2018, 09:22

      Отличное приобретение.Динамо явно выиграет от этого приобретения!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 января 2018, 01:45

      грамотное приобретение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 22:24

      Все одобряют, остаётся только вписаться в игру

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      динамит1 16 января 2018, 19:26

      Было бы великолепно!Славься,Великое!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 18:32

      пока Спартак за непонятных защитников торгуется Динамо берет и подписывает (верю что подпишут) без шума и пыли нормального игрока с нужным паспортом, вот и хочется спросить селекционный отдел вы куда смотрите?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 января 2018, 13:30

      Если реально Динамо за такие деньги берет очень неплохо смотревшегося по играм сборной Рауша, то в Спартаке полные дебилы, что прошляпили неплохого футболиста с "правильным" паспортом.

      6
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > oyabun 16 января 2018, 15:33

      Поддерживаю эту точку зрения!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > oyabun 16 января 2018, 15:45

      Есть другие лиги в BRD, в клубах которых играют не менее хорошие и перспективные молодые ребята.Ещё раз подчёркиваю, что речь идёт о защитной линии. Если не воспитали своих, то там они есть! И не всех разобрали "сосисочники"...

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 января 2018, 12:52

      Фигня какая-та. Клуб говорит, что Рауш им очень нужен. Кельн бьётся за выживание и думаю им не резонно продавать хорошего защитника.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > woyser 16 января 2018, 15:36

      Даже в "Кёльне" весьма неплохой выбор в защите и без Рауша, чего не скажешь о Динамо ...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > ribavadim 16 января 2018, 16:18

      В Кёльне не плохой выбор защитников?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > woyser 16 января 2018, 17:21

      Относительно других чемпионатов-да...

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 16 января 2018, 12:49

      До последнего думал, что это "утка"....

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