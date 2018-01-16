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«Динамо» заплатит 2 миллиона за трансфер Рауша «Кельну»

16 января 2018, 10:41
28

«Динамо» и «Кельн» согласовали условия трансфера защитника сборной России Константина Рауша. 27-летний футболист обойдется «Динамо» в два миллиона евро.

Футболист, который в последнее время не имеет постоянного места в стартовом составе немецкого клуба, рассчитывает с переходом в столичную команду не потерять шансов попасть на чемпионат мира-2018. В Германии защитник выступал за «Ганновер», «Штутгарт», и «Дармштад».

В составе «Кельна» Рауш провел 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал пять результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.

Источник: Kicker.de
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Кельн Динамо Рауш Константин
Комментарии (28)
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Cherembas
1516088720
и поедет с динамо в первую лигу
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Diesel133
1516089730
дождемся официальной инфы.
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ZAITZEFF2011
1516089733
Хорошее усиление для Динамо.
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Обер-КанцлерЪ
1516089753
Удивительно, что более серьёзные клубы РФПЛ в нём не заинтересованы, игрок ведь неплохой!
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Дед Сергей
1516090116
И, что важно, старательный! Для Динамо будет хорошее приобретение.
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Бубновский
1516091082
Рауша надо было спартаку брать! комбаров не тянет свой фланг
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Manilov
1516091285
Ну Рауш для Динамо - это я понимаю. А вот нафига Раушу Динамо?! Или у Динамо снова деньги завелись и убили парня баблом?
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FanatSerj
1516095290
ХЗ как он там в Кельне играет, но по матчам сборной прям понравился, хорош на фоне наших ходячих, объем работ прям не характерен для наших местных. Для Динамо усиление сильное.
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oyabun
1516098643
Если реально Динамо за такие деньги берет очень неплохо смотревшегося по играм сборной Рауша, то в Спартаке полные дебилы, что прошляпили неплохого футболиста с "правильным" паспортом.
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OfaZavr
1516116774
пока Спартак за непонятных защитников торгуется Динамо берет и подписывает (верю что подпишут) без шума и пыли нормального игрока с нужным паспортом, вот и хочется спросить селекционный отдел вы куда смотрите?
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