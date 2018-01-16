«Динамо» заплатит 2 миллиона за трансфер Рауша «Кельну»

«Динамо» и «Кельн» согласовали условия трансфера защитника сборной России Константина Рауша. 27-летний футболист обойдется «Динамо» в два миллиона евро.

Футболист, который в последнее время не имеет постоянного места в стартовом составе немецкого клуба, рассчитывает с переходом в столичную команду не потерять шансов попасть на чемпионат мира-2018. В Германии защитник выступал за «Ганновер», «Штутгарт», и «Дармштад».

В составе «Кельна» Рауш провел 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал пять результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.