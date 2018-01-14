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    Новичок ЦСКА Бистрович в ближайшие полгода хочет выучить русский язык

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович признался, что планирует начать изучение русского языка.

    Напомним, что 19-летний хорват перешел в армейский клуб этой зимой из «Славена Белупо» за 500 тысяч евро.

    – В команде нет представителей Балканского полуострова. В связи с этим адаптироваться будет сложней?

    – Вы правы, в этом плане будет непросто. Поэтому планирую плотно заняться изучением русского. Очень хочу выучить ваш язык до лета, и, надеюсь, к этому времени моя адаптация в команде полностью завершится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2018 23:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 15 января 2018, 14:15

      Молодца!

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 января 2018, 09:57

      Рахимич поможет!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 января 2018, 02:54

      Только ленивый славянин не сможет за полгода его выучить. У нас даже шоколад на нем говорит.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 января 2018, 00:14

      Хорошее стремление. И проблем с изучением не будет. Все-таки славянские языки.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 января 2018, 00:11

      Очень "прыткий молодой человек ")))
      Похвальное желание

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 23:57

      Парень настроен серьёзно.

      1
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