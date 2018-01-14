Новичок ЦСКА Бистрович в ближайшие полгода хочет выучить русский язык

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович признался, что планирует начать изучение русского языка.

Напомним, что 19-летний хорват перешел в армейский клуб этой зимой из «Славена Белупо» за 500 тысяч евро.

– В команде нет представителей Балканского полуострова. В связи с этим адаптироваться будет сложней?

– Вы правы, в этом плане будет непросто. Поэтому планирую плотно заняться изучением русского. Очень хочу выучить ваш язык до лета, и, надеюсь, к этому времени моя адаптация в команде полностью завершится.