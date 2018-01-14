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    Бистрович: «Конкуренция в ЦСКА? Морально готовился к тяжелой и упорной работе»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о конкуренции в клубе.

    Контракт с 19-летним хорватом рассчитан до лета 2022 года.

    – На какой позиции вам комфортнее всего играть? И на какой позиции вас видит Гончаренко?

    – Люблю выступать в центре поля. На какой именно позиции – атакующий полузащитник или опорный – не так важно. Готов сыграть везде, где скажет главный тренер. Но пока мою роль не обсуждали.

    – Среди ваших конкурентов будут такие опытные игроки, как Натхо, Вернблум, Дзагоев, Головин. Когда принимали решение о переходе, понимали, что сходу будет тяжело пробиться в основной состав?

    – Я прекрасно это знаю. Морально готовился к той тяжелой, упорной работе, которая мне предстоит. Но я готов показать свой максимум, готов полностью выкладываться на каждой тренировке.

    – На сегодняшний день есть уверенность, что сможете кого-нибудь из конкурентов вытеснить из основы?

    – Все зависит от того, как быстро смогу адаптироваться. Это ключевое на данный момент. Чем быстрее привыкну, тем быстрее придет понимание всего остального.

    ЦСКА наконец-то купил игрока. Кто он такой?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2018 16:01
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