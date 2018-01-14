Бистрович: «Конкуренция в ЦСКА? Морально готовился к тяжелой и упорной работе»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о конкуренции в клубе.

Контракт с 19-летним хорватом рассчитан до лета 2022 года.

– На какой позиции вам комфортнее всего играть? И на какой позиции вас видит Гончаренко?

– Люблю выступать в центре поля. На какой именно позиции – атакующий полузащитник или опорный – не так важно. Готов сыграть везде, где скажет главный тренер. Но пока мою роль не обсуждали.

– Среди ваших конкурентов будут такие опытные игроки, как Натхо, Вернблум, Дзагоев, Головин. Когда принимали решение о переходе, понимали, что сходу будет тяжело пробиться в основной состав?

– Я прекрасно это знаю. Морально готовился к той тяжелой, упорной работе, которая мне предстоит. Но я готов показать свой максимум, готов полностью выкладываться на каждой тренировке.

– На сегодняшний день есть уверенность, что сможете кого-нибудь из конкурентов вытеснить из основы?

– Все зависит от того, как быстро смогу адаптироваться. Это ключевое на данный момент. Чем быстрее привыкну, тем быстрее придет понимание всего остального.

ЦСКА наконец-то купил игрока. Кто он такой?