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    ЦСКА наконец-то купил игрока. Кто он такой?


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    Голосов: 5
    13.01.2018 09:00
    Кристиан Бистрович восхищается Лионелем Месси, а ЦСКА впервые с 2015 года заплатил деньги за трансфер.

    Что за трансфер?

    ЦСКА начал работу на трансферном рынке. В молодежную команду уже перешел бывший игрок «Строгино» 17-летний Данила Янов. На просмотре находится защитник Пепе из украинской «Звезды», который воспитывался в «ПСЖ». Случился и первый большой трансфер. Опорник Кристиян Бистрович подписал контракт до июня 2022 года. До этого он выступал за хорватский клуб «Славен Белупо». В Хорватии утверждают, что ЦСКА заплатил за Бистровича 500 тысяч евро. Transfermarkt оценил его в 250 тысяч.

    Почему этот переход важен?

    Впервые с зимы 2015 года ЦСКА отдал за переход игрока реальные деньги. Тогда покупали Карлоса Страндберга, а за три последующих года армейцы потратились лишь на аренду Думбия. Трансфер 19-летнего Бистровича можно рассматривать с разных сторон. Понятно, что покупка на перспективу, а ближайшие полгода у Кристияна точно уйдут на адаптацию. Сейчас кажется, что так ЦСКА пытается подготовиться к уходу Понтуса Вернблума, у которого летом заканчивается контракт.

    По манере игры Бистрович больше напоминает Натхо. У него хороший пас, а в умениях есть исполнение стандартов. На молодежном уровне Бистрович классно забивал со штрафных. Он универсален и может сыграть под нападающим, если матч проходит не на высоких скоростях. Агент Бистровича уже рассказал, что его клиентом интересовались в Италии и Испании. Но ЦСКА просматривал Бистровича с лета, а сейчас сделал хорватскому клубу лучшее предложение.

    Путь к успеху

    Бистрович пошел в футбол по примеру своего отца, который тоже был профессиональным игроком. По молодежному уровню Кристиян попал в талантливое поколение. Его «Славен» выигрывал региональные турниры, где до этого не побеждал 15 лет. Сам Бистрович в 2015 году вызывался на сбор хорватской молодежной сборной, где сыграл в победном матче против Словении.

    Как и многие футболисты, Бистрович мечтает играть в «Барселоне». Там он восхищается Андреасом Иньестой, но выделяет и Луку Модрича из «Реала». Любимый игрок Бистровича – Лионель Месси. Просто потому что он лучший. Минус Бистровича в его неопытности и сильной привязанности к друзьям. Например, он публично восхваляет бывшего партнера по команде Николу Ямбора. Сейчас этот 22-летний игрок выступает за хорватский «Осиек».

    Что еще нужно знать?

    В ЦСКА Бистрович хочет повторить путь Олича, а летом уже играл против «Спартака». Красно-белые проводили со «Славеном» товарищеский матч. Тогда «Спартак» не смог победить, а Кристиян отыграл 84 минуты и отдал голевой пас. Для него этот сезон по-настоящему первый во взрослом футболе, хотя дебютировал Бистрович еще в 2015 году. За все время в хорватском чемпионате полузащитник провел только 15 матчей. «Славен Белупо» не торопился подводить воспитанника к основному составу, а прогрессу мешало турнирное положение. «Славен» – аутсайдер хорватского чемпионата, который сейчас борется за выживание.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 18:16

      смешной трансфер от еврея гинера !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      Portoz 14 января 2018, 13:50

      Гинер продай клуб абрамке,не будет больше хорошо здесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 января 2018, 14:38

      свершилось чудо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 13 января 2018, 13:36

      Ну хоть какие-то подвижки в составе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 13 января 2018, 13:11

      Может и правильно,пока денег нету давай молодых воспитывать, но лучше тогда уже с рф брать,дешевле и может эффективнее

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 января 2018, 12:40

      Бред не несите. Никуда Вернблум не уйдёт. Будут переговоры, ЦСКА предложит ему новый хороший контракт и он останется.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 13 января 2018, 12:22

      Правильно замечено, в опорную зону его планируют вместо Понтуса.
      Удачных игр за ЦСКА Кристиян!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 января 2018, 11:51

      Удачи, надеюсь селекционеры в тебе не ошиблись!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 января 2018, 11:29

      Успехов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 13 января 2018, 11:20

      куда там неймар попал, он плачет...

      0
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