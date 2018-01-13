ЦСКА наконец-то купил игрока. Кто он такой?

Кристиан Бистрович восхищается Лионелем Месси, а ЦСКА впервые с 2015 года заплатил деньги за трансфер.

Что за трансфер?

ЦСКА начал работу на трансферном рынке. В молодежную команду уже перешел бывший игрок «Строгино» 17-летний Данила Янов. На просмотре находится защитник Пепе из украинской «Звезды», который воспитывался в «ПСЖ». Случился и первый большой трансфер. Опорник Кристиян Бистрович подписал контракт до июня 2022 года. До этого он выступал за хорватский клуб «Славен Белупо». В Хорватии утверждают, что ЦСКА заплатил за Бистровича 500 тысяч евро. Transfermarkt оценил его в 250 тысяч.

Почему этот переход важен?

Впервые с зимы 2015 года ЦСКА отдал за переход игрока реальные деньги. Тогда покупали Карлоса Страндберга, а за три последующих года армейцы потратились лишь на аренду Думбия. Трансфер 19-летнего Бистровича можно рассматривать с разных сторон. Понятно, что покупка на перспективу, а ближайшие полгода у Кристияна точно уйдут на адаптацию. Сейчас кажется, что так ЦСКА пытается подготовиться к уходу Понтуса Вернблума, у которого летом заканчивается контракт.

По манере игры Бистрович больше напоминает Натхо. У него хороший пас, а в умениях есть исполнение стандартов. На молодежном уровне Бистрович классно забивал со штрафных. Он универсален и может сыграть под нападающим, если матч проходит не на высоких скоростях. Агент Бистровича уже рассказал, что его клиентом интересовались в Италии и Испании. Но ЦСКА просматривал Бистровича с лета, а сейчас сделал хорватскому клубу лучшее предложение.

Путь к успеху

Бистрович пошел в футбол по примеру своего отца, который тоже был профессиональным игроком. По молодежному уровню Кристиян попал в талантливое поколение. Его «Славен» выигрывал региональные турниры, где до этого не побеждал 15 лет. Сам Бистрович в 2015 году вызывался на сбор хорватской молодежной сборной, где сыграл в победном матче против Словении.

Как и многие футболисты, Бистрович мечтает играть в «Барселоне». Там он восхищается Андреасом Иньестой, но выделяет и Луку Модрича из «Реала». Любимый игрок Бистровича – Лионель Месси. Просто потому что он лучший. Минус Бистровича в его неопытности и сильной привязанности к друзьям. Например, он публично восхваляет бывшего партнера по команде Николу Ямбора. Сейчас этот 22-летний игрок выступает за хорватский «Осиек».

Что еще нужно знать?

В ЦСКА Бистрович хочет повторить путь Олича, а летом уже играл против «Спартака». Красно-белые проводили со «Славеном» товарищеский матч. Тогда «Спартак» не смог победить, а Кристиян отыграл 84 минуты и отдал голевой пас. Для него этот сезон по-настоящему первый во взрослом футболе, хотя дебютировал Бистрович еще в 2015 году. За все время в хорватском чемпионате полузащитник провел только 15 матчей. «Славен Белупо» не торопился подводить воспитанника к основному составу, а прогрессу мешало турнирное положение. «Славен» – аутсайдер хорватского чемпионата, который сейчас борется за выживание.