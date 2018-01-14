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    Гончаренко: «ЦСКА долго наблюдал за Бистровичем»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал трансфер полузащитника Кристияна Бистровича. Ранее сообщалось, что армейцы заплатили за 19-летнего хорвата 500 тысяч евро.

    — ЦСКА объявил о переходе Кристияна Бистровича. Как его охарактеризуете? Что это за футболист?

    — Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго наблюдали. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением. У нас есть плеяда футболистов этого же возраста. Наравне с ними это молодой, перспективный игрок, которого мы надеемся развивать для того, чтобы он вырос и помог нам в дальнейшем.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.01.2018 06:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 14 января 2018, 10:45

      а если серьёзно то поздравляю. надеюсь принесёт пользу армейцам.

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    • ...
      Рейтинг: +75

      FCSM555 14 января 2018, 10:43

      Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал трансфер полузащитника Кристияна Бистровича.
      Молодой игрок, достаточно креативный. Мы на него долго копили.)))

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