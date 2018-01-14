Гончаренко: «ЦСКА долго наблюдал за Бистровичем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал трансфер полузащитника Кристияна Бистровича. Ранее сообщалось, что армейцы заплатили за 19-летнего хорвата 500 тысяч евро.

— ЦСКА объявил о переходе Кристияна Бистровича. Как его охарактеризуете? Что это за футболист?

— Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго наблюдали. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением. У нас есть плеяда футболистов этого же возраста. Наравне с ними это молодой, перспективный игрок, которого мы надеемся развивать для того, чтобы он вырос и помог нам в дальнейшем.