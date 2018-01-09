Митрюшкин претендует на попадание в команду года швейцарской Суперлиги

Поздравляем Антона! Но было бы гораздо приятнее, если бы он попал в аналогичную команду в России.
Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в список кандидатов на попадание в команду 2017 года в чемпионате Швейцарии.
Конкурентами россиянина за место в сборной Суперлиги по итогам минувшего года являются вратарь «Янг Бойз» Давид фон Бальмус и голкипер «Базеля» Томаш Вацлик.
Прошлый сезон «Сьон» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, а Митрюшкин провел 35 матчей, пропустив 55 голов.
В нынешнем розыгрыше Суперлиги российский вратарь принял участие в 16-ти встречах, не сумев удержать свои ворота на замке 27 раз. После 19-ти туров «Сьон» находится на последней строчке.
Hier folgen die Nominierten für die Dream Teams an der 5. #SFLAwardNight / Voici les nominés pour les meilleures équipes de la 5e SFL Award Night. @safp_org @brack pic.twitter.com/DI7vXqtVr4— SwissFootballLeague (@News_SFL) 9 января 2018 г.