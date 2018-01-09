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    Митрюшкин претендует на попадание в команду года швейцарской Суперлиги

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в список кандидатов на попадание в команду 2017 года в чемпионате Швейцарии.

    Конкурентами россиянина за место в сборной Суперлиги по итогам минувшего года являются вратарь «Янг Бойз» Давид фон Бальмус и голкипер «Базеля» Томаш Вацлик.

    Прошлый сезон «Сьон» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, а Митрюшкин провел 35 матчей, пропустив 55 голов.

    В нынешнем розыгрыше Суперлиги российский вратарь принял участие в 16-ти встречах, не сумев удержать свои ворота на замке 27 раз. После 19-ти туров «Сьон» находится на последней строчке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 15:46

      Поздравляем Антона! Но было бы гораздо приятнее, если бы он попал в аналогичную команду в России.

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