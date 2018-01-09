Митрюшкин претендует на попадание в команду года швейцарской Суперлиги

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в список кандидатов на попадание в команду 2017 года в чемпионате Швейцарии.

Конкурентами россиянина за место в сборной Суперлиги по итогам минувшего года являются вратарь «Янг Бойз» Давид фон Бальмус и голкипер «Базеля» Томаш Вацлик.

Прошлый сезон «Сьон» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, а Митрюшкин провел 35 матчей, пропустив 55 голов.

В нынешнем розыгрыше Суперлиги российский вратарь принял участие в 16-ти встречах, не сумев удержать свои ворота на замке 27 раз. После 19-ти туров «Сьон» находится на последней строчке.