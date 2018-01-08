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    Агент Нуху подтвердил интерес к ганцу с стороны «Спартака»

    Агент Хосе Хименес Посанко, представляющий интересы защитника «Янг Бойз» Касима Нуху, подтвердил, что к его клиенту действительно проявляет интерес «Спартак».

    Вчера появилась информация, что красно-белые предложили за ганца 10 миллионов евро.

    «Могу подтвердить, что «Спартак» действительно проявляет интерес к Касиму Нуху, но больше мне пока сказать нечего», – сказал Хименес Посанко.

    В ноябре 22-летний футболист дебютировал за сборную Ганы.

    В нынешнем сезоне Нуху провел 28 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав две результативные передачи. Срок его текущего контракта рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.01.2018 18:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 января 2018, 20:11

      Все истории,о возможных приобретениях Спартака,очень плохо пахнут в последнее время....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 января 2018, 19:57

      Всё проявляем и проявляем интерес. Когда купим?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 8 января 2018, 19:47

      уж очень много слухов вокруг трансферных планов Спартака

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 января 2018, 19:46

      господин Родионов выйдите к нам и обьясните народу кого вы вообще хотите купить конкретно а то уже задолбали эти всякие источники пишут кому не лень

      2
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    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 января 2018, 19:03

      он может и вырасти в хорошего футболиста, но 10 многовато кажется...
      Нуху, Чалета-Цар, Вериссимо...Спартак определенно ищет молодого ЦЗ иностранца...Если выбирать из этих 3-х, то мне кажется лучше всего Чалета-Цар - самый молодой из них + Зальцбург выглядит сильнейшим клубом из тех, за которые выступает эта троица + человек из восточной Европы, проще адаптируется в России..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 8 января 2018, 18:27

      какой еще *****?Чего опять сочиняет-этот сайт???

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 января 2018, 18:20

      а по итогам трансферного окна как обычно будет Ниху...

      12
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