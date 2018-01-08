Агент Нуху подтвердил интерес к ганцу с стороны «Спартака»

Агент Хосе Хименес Посанко, представляющий интересы защитника «Янг Бойз» Касима Нуху, подтвердил, что к его клиенту действительно проявляет интерес «Спартак».

Вчера появилась информация, что красно-белые предложили за ганца 10 миллионов евро.

«Могу подтвердить, что «Спартак» действительно проявляет интерес к Касиму Нуху, но больше мне пока сказать нечего», – сказал Хименес Посанко.

В ноябре 22-летний футболист дебютировал за сборную Ганы.

В нынешнем сезоне Нуху провел 28 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав две результативные передачи. Срок его текущего контракта рассчитан до июня 2021 года.