Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Бристоль Сити», «Сандерленд» проиграл «Барнсли» и другие результаты

Завершились некоторые матчи 26 тура английского Чемпионшипа. Неудачник прошлого сезона АПЛ «Астон Вилла» на своем поле сумела забить пять безответных голов в ворота «Бристоль Сити», а «Мидлсбро» обыграл «Престон».
В еще одной встрече «Сандерленд», идущий в зоне вылета, проиграл с минимальным счетом «Барнсли».
Чемпионшип. 26-й тур
Дерби Каунти – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (1:0)
Престон – Мидлсбро – 2:3 (2:1)
Сандерленд – Барнсли – 0:1 (0:0)
Шеффилд Уэнсдэй – Бертон – 0:3 (0:1)
Астон Вилла – Бристоль Сити – 5:0 (2:0)
Источник: Бомбардир.ру