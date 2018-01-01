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    Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Бристоль Сити», «Сандерленд» проиграл «Барнсли» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи 26 тура английского Чемпионшипа. Неудачник прошлого сезона АПЛ «Астон Вилла» на своем поле сумела забить пять безответных голов в ворота «Бристоль Сити», а «Мидлсбро» обыграл «Престон».

    В еще одной встрече «Сандерленд», идущий в зоне вылета, проиграл с минимальным счетом «Барнсли».

    Чемпионшип. 26-й тур

    Дерби Каунти – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (1:0)

    КПР – Кардифф – 2:1 (0:0)

    Лидс – Ноттингем Форест – 0:0

    Норвич – Миллуол – 2:1 (0:1)

    Престон – Мидлсбро – 2:3 (2:1)

    Сандерленд – Барнсли – 0:1 (0:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – Бертон – 0:3 (0:1)

    Астон Вилла – Бристоль Сити – 5:0 (2:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2018 22:29
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