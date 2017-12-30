Конте: «Победа в АПЛ? «Челси» надо пытаться набрать три очка в каждой игре. В конце сезона посмотрим, что случится»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Сток Сити» (5:0).

«Мы играли хорошо сегодня и начали очень хорошо — забили дважды за первые 15 минут. Еще один «сухой» матч. Много позитивных моментов в игре.

Нам надо продолжать работать и готовиться к очень сложной игре с «Арсеналом».

Чемпионская гонка? Думаю, это не зависит от нас в настоящий момент. «Манчестер Сити» набрал очень хорошую форму. Нам нужно просто отдавать все, что мы можем, в каждой игре и пытаться набрать три очка. В конце сезона посмотрим, что случится», — сказал Конте.

«Челси» набрал 45 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. В случае если «Манчестер Юнайтед» не победит «Саутгемптон» в сегодняшнем матче, «синие» останутся на втором месте.