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  • Рейнгольд: «ЦСКА показывает уверенную игру. Молодец, Гончаренко!»

Рейнгольд: «ЦСКА показывает уверенную игру. Молодец, Гончаренко!»

30 ноября 2017, 08:58
18

Бывший футболист сборной СССР Валерий Рейнгольд сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА примет «Тосно». По его словам, армейцы единственные в российском чемпионате, кто показывает стабильную игру.

«Я думаю, что ЦСКА выиграет, потому что, как ни странно, это самая стабильная команда нашего чемпионата. Играют одним составом, не меняют его. Линия защиты, хоть и возрастная, выполняет свою работу очень профессионально. Березуцкий, Игнашевич, Акинфеев, Дзагоев – хорошие ребята, которые представляю великую команду с богатыми традициями.

ЦСКА показывает уверенную игру. Молодец, Гончаренко! Вот говорят, откуда берутся резервы? Они берутся от игровой дисциплины и неукоснительного выполнения заданий, которые дает тренер. Те команды, которые попадаются на пути ЦСКА в чемпионате, пока поднимают руки вверх. Тот же «Рубин», «СКА-Хабаровск» и прочие. Поэтому ЦСКА идет так высоко. Я считаю, что армейцы готовы побороться за золотые медали. ЦСКА победит, но пропустит», – считает Рейнгольд.

Матч 19-го тура РФПЛ ЦСКА – «Тосно» состоится в пятницу, 1 декабря, в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тосно Гончаренко Виктор Рейнгольд Валерий
Комментарии (18)
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vovan55
1512022703
да успехов и удачи...
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Чикомас
1512023063
...играют одним составом..Так нет у нас другого. Мы не Зенит. Травма любого игрока основы, для нас большая проблема. Нападающего вообще нет. Второго вратаря тоже. случись что с Игорьком Верблума наверное придется в рамку ставить. Все лучше чем этот Помазок...
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oyabun
1512024015
По хорошему невольно завидуешь такой стабильности. Реально армейцы молодцы!
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odin1973
1512025483
Стабильность это да.... только с Дзагоевым она одна - команда играет,а без него совсем другая - не знают, что делать с мячом... хорошо хоть морально волевые всегда на высоте.
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sprint5
1512028760
правильные слова
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DeStar
1512030537
Ну по крайней мере цска не слился. Борется. все хорошо, и я даже не ожидал. Учитывая еще 3 победы в группе лч, хоть этого может и мало быть...Но все же. Больше половина матчей выиграна уже.. Жаль, что даже ничья с МЮ вряд ли им поможет, бенфика вряд ли выиграет у базеля..
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OfaZavr
1512033339
так то да, молодцы армейцы!
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OOOVVV.
1512037288
Тяжёлые времена настали для ЦСКА, травмы ведущих игроков, короткая скамейка без хорошего нападающего, игры на два фронта. Однако отдадим должное, команда за счёт высокой самоотдачи, игровой дисциплины и наличия хороших молодых ребят своей школы, идёт в лидерах. В зимне трансферное окно нужны приобретения хорошего центрфорварда и левого латераля. ИМХО.
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volfrik
1512039685
Может зимой все таки чудо случится и Гинер возьмет нападающего ....мечты
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Ник_ЦСКА
1512046497
Джорджевича пусть выкупают у Зенита, тогда и до Чемпионства будет не далеко.
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