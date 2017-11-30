Рейнгольд: «ЦСКА показывает уверенную игру. Молодец, Гончаренко!»

Бывший футболист сборной СССР Валерий Рейнгольд сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА примет «Тосно». По его словам, армейцы единственные в российском чемпионате, кто показывает стабильную игру.

«Я думаю, что ЦСКА выиграет, потому что, как ни странно, это самая стабильная команда нашего чемпионата. Играют одним составом, не меняют его. Линия защиты, хоть и возрастная, выполняет свою работу очень профессионально. Березуцкий, Игнашевич, Акинфеев, Дзагоев – хорошие ребята, которые представляю великую команду с богатыми традициями.

ЦСКА показывает уверенную игру. Молодец, Гончаренко! Вот говорят, откуда берутся резервы? Они берутся от игровой дисциплины и неукоснительного выполнения заданий, которые дает тренер. Те команды, которые попадаются на пути ЦСКА в чемпионате, пока поднимают руки вверх. Тот же «Рубин», «СКА-Хабаровск» и прочие. Поэтому ЦСКА идет так высоко. Я считаю, что армейцы готовы побороться за золотые медали. ЦСКА победит, но пропустит», – считает Рейнгольд.

Матч 19-го тура РФПЛ ЦСКА – «Тосно» состоится в пятницу, 1 декабря, в 19:30 по московскому времени.