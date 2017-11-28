Каррера: «Роша? Он существует»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отсутствие в составе нападающего Педро Роши, купленного в начале сентября за 15 миллионов евро у «Гремио». По словам специалиста, футболисту нужно продолжать работать, чтобы пробиться в состав.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел пять матчей в РФПЛ, забив в них один гол.

— Все ли нормально с Педро Рошей? Он совсем не играет...

— Он существует (улыбается). Придет и его момент. Педро Роша должен продолжать работать.