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Каррера: «Роша? Он существует»

28 ноября 2017, 10:42
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отсутствие в составе нападающего Педро Роши, купленного в начале сентября за 15 миллионов евро у «Гремио». По словам специалиста, футболисту нужно продолжать работать, чтобы пробиться в состав.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел пять матчей в РФПЛ, забив в них один гол.

— Все ли нормально с Педро Рошей? Он совсем не играет...

— Он существует (улыбается). Придет и его момент. Педро Роша должен продолжать работать.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро Каррера Массимо
Комментарии (12)
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oyabun
1511856187
Вроде его за 12 млн. купили, а не за 15? Кто то нас обманывает?
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DOCTOR PENALTY
1511856548
Брали играть, а он существует.....????....И деньги получает тоже существенные...
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momwig_
1511857028
Сидит в сыорм подвале на хлебе и воде (не каждый день). Злость копит. Потом выйдет и станет всех рвать.
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frizom
1511857122
Да все с ним в порядке, постоянно есть на тренировках, просто сейчас он не тянет основу. Да и по честному вместо кого выпустить его?
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bset
1511859040
А у Паши Погребняка как дела?
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movie
1511860962
Это я существую, а Роша хорошо живет
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Полная Канистра
1511864240
Зе тоже долго не выходил и тоже готовили теперь во как играет так что придёт черед и Роши
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insider_retro
1511868233
Существует.... Классно сказал или перевод удачный!!!..))
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Полная Канистра
1511873436
главное СПАРТАК не существует он всегда есть и будет во веки веков
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