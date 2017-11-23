Аршавин может стать комментатором на казахском ТВ во время ЧМ-2018

В ближайшее время полузащитнику «Кайрата» Андрею Аршавину будет предложена работа на одном из телевизионных каналов Казахстана. Он сможет попробовать себя в роли комментатора во время проведения ЧМ-2018.

«Мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира. Аршавин может быть нашим комментатором в те дни, когда будет свободным от игр казахстанской Премьер-лиги. Он также добавит красок в студийную программу, которая будет создана специально под проект чемпионата мира, где будет проводиться анализ матчей, разбор тактики, стратегии, эмоциональной составляющей.

Конечно, Аршавин – заслуженный игрок, но как комментатора нам всем его только предстоит узнать. Однако уже ясно: у Андрея хороший словарный запас и умение его реализовывать, так что эксперимент должен получиться удачным. К тому же у него будут хорошие коллеги-напарники», – заявил директор телеканала «Qazaqstan» Павел Цыбулин.