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  • Аршавин может стать комментатором на казахском ТВ во время ЧМ-2018

Аршавин может стать комментатором на казахском ТВ во время ЧМ-2018

23 ноября 2017, 10:15
6

В ближайшее время полузащитнику «Кайрата» Андрею Аршавину будет предложена работа на одном из телевизионных каналов Казахстана. Он сможет попробовать себя в роли комментатора во время проведения ЧМ-2018.

«Мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира. Аршавин может быть нашим комментатором в те дни, когда будет свободным от игр казахстанской Премьер-лиги. Он также добавит красок в студийную программу, которая будет создана специально под проект чемпионата мира, где будет проводиться анализ матчей, разбор тактики, стратегии, эмоциональной составляющей.

Конечно, Аршавин – заслуженный игрок, но как комментатора нам всем его только предстоит узнать. Однако уже ясно: у Андрея хороший словарный запас и умение его реализовывать, так что эксперимент должен получиться удачным. К тому же у него будут хорошие коллеги-напарники», – заявил директор телеканала «Qazaqstan» Павел Цыбулин.

Источник: Sports.kz
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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allkeeper
1511422992
Хорошая работа: и трудовая, и соц. пакет, и отчисления в пенсионный фонд
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Pablo845
1511426415
А почему не на Российском телевидении?
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ArReal
1511427887
Да у него такой голос противный....Хуже только у его бывшей жены))
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vick-north-west
1511431355
Не удержится - выдаст перл про Россию типо "ваши ожидания...", ждем.
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fanchik
1511436456
Аршавин может попробовать быть комментатором в этом плохого ничего нет.Пусть только эксперимент этот произойдет на каз.тв, или на "СЕВ-КАВ" ТВ вместе Жориком Вартановым
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ribavadim
1511513833
Алматы селектрмыз! Сегиз сагат жирма минут! Кайрат алга басын! Комментатор Андрей Аршавин!!!
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