Сидорчук: «ФФУ не отпустила бы сборную Украины на ЧМ-2018»

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук уверен, что даже в случае выхода национальной команды в финальную стадию чемпионата мира-2018, Федерация футбола страны отказалась бы от участия в турнире по политическим соображениям.

«Если брать во внимание турнирные расклады, то для выхода на ЧМ-2018 не хватило одной победы. Если же углубляться и делать анализ... С Турцией упустили победу, хотя вели после первого тайма и выглядели очень неплохо. Выезд в Хорватию – полностью проигранный матч. А вот за поражение от Исландии очень обидно. Это та игра, где нам не хватило положительного результата, чтобы выйти на чемпионат мира.

Лично для меня было бы лучше, если бы мы получили путевку, а потом с чистой душой ожидали решения Федерации. Это такая тяжелая тема. Мы – люди подневольные. Как военные – куда пошлют, туда и поедем. Но, откровенно говоря, я думаю, что нас бы туда не отпустили», – приводит слова Сидорчука Football24.

Сборная Украины заняла третье место в группе I, что не позволило ей принять участие в стыковых матчах.