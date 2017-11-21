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Сидорчук: «ФФУ не отпустила бы сборную Украины на ЧМ-2018»

21 ноября 2017, 11:29
12

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук уверен, что даже в случае выхода национальной команды в финальную стадию чемпионата мира-2018, Федерация футбола страны отказалась бы от участия в турнире по политическим соображениям.

«Если брать во внимание турнирные расклады, то для выхода на ЧМ-2018 не хватило одной победы. Если же углубляться и делать анализ... С Турцией упустили победу, хотя вели после первого тайма и выглядели очень неплохо. Выезд в Хорватию – полностью проигранный матч. А вот за поражение от Исландии очень обидно. Это та игра, где нам не хватило положительного результата, чтобы выйти на чемпионат мира.

Лично для меня было бы лучше, если бы мы получили путевку, а потом с чистой душой ожидали решения Федерации. Это такая тяжелая тема. Мы – люди подневольные. Как военные – куда пошлют, туда и поедем. Но, откровенно говоря, я думаю, что нас бы туда не отпустили», – приводит слова Сидорчука Football24.

Сборная Украины заняла третье место в группе I, что не позволило ей принять участие в стыковых матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Сидорчук Сергей
Комментарии (12)
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filosof sparty
1511253761
Да ёлы-палы, изворотливые вы наши...Вот сначала бы отобрались, а потом поговорили бы!!! А вообще так лучше, так как чем закончился бы приезд неадекватных майданутых болел в Россию, даже страшно представить, ибо у нас тоже не все котлеты от мух способны отделять...
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bset
1511254173
Ну да, Россия же - враг номер один. Только что-то не видно, чтобы закончились экономические отношения между нашими странами. Смешно это все читать.
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ДАША Д
1511255161
Чемпионат от этого ничего не потеряет. Зато Исландия может удивить.
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Chesn0k
1511255282
теперь каждый день это вью будете публиковать?) ладно хоть в этот раз в заголовке правильная цитата)
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15112007
1511255427
В Украине куча классных футболистов. Как достала уже эта политика!
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Диктор
1511258672
Ну и сидите в своей незалежной,без чемпионата.
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Марсович
1511274794
21:06 Полузащитник сборной Украины: «Нас бы не пустили на ЧМ-2018 в Россию» Эта новость была вчера с тем же содержанием.))))
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спартач-тверь
1511275142
Точнее ФУФУ
Ответить
кошмарик
1511275823
если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой.
Ответить
alexivanof197
1511870617
можно было говорить об этом только пройдя квалификацию...а так пустые заявления
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