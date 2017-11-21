Травмированный Джано поддержит «Спартак» в матче с «Марибором»

Ранее «Спартак» сообщил о возвращении полузащитника Джано на клубную базу в Тарасовке.

Хавбек сборной Грузии занимался в тренажерном зале в рамках восстановления от травмы колена. 25-летний игрок находится вне игры и пройдет плановое обследование в начале декабря.

«Он собирается поддержать «Спартак» в матче с «Марибором» на нашем стадионе вместе с многочисленными болельщиками красно-белых», – говорится в сообщении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Встреча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов состоится сегодня на «Открытие Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.

За два тура до конца этапа команда Массимо Карреры занимает третье место в группе E.