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  • РФПЛ. «Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, не забив по одному пенальти

РФПЛ. «Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, не забив по одному пенальти

19 ноября 2017, 18:27
22

Матч 17-го РФПЛ между «Ростовом» и «Амкаром» закончился без голов.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Амкар (Пермь) – 0:0

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингассон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Зуев, 67), Ионов (Думбия, 77), Майер, Шомуродов (Бухаров, 58).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Гащенков, 90+1), Гол (Салугин, 90+3), Форбс (Бодул, 74), Огуде.

Предупреждения: Гацкан, 33 – Зайцев, 28; Белоруков, 65; Идову, 79.

Незабитые пенальти: Игнасон, 80 – Сиваков, 90+2.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Амкар-Пермь
Комментарии (22)
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Сержтир
1511105441
Две инвалидные команды играли даже пенальти бить не могут.
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insider_retro
1511105554
У обоих коллективов есть все основания кусать локти от досады и не набранных нужных очков!.. А так всё было близко в концовке....
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Serjoga
1511105886
Нет слов! И никаких положительных эмоций! Не уберут Кучука Ростов накроется "медным тазом"! Сейчас опять скажет-"НЕ ПОВЕЗЛО"!
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Naque
1511106694
Кучуку лети Наqуй!
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_Marqella_
1511106805
Играли два аутсайдера нашего чемпионата,счёт закономерен...Ростов, предив ждёт вас...))
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Ростов рулит.
1511106852
Как чувствовал не пошёл на стадион. Даже халявный пеналь не забили. Играют всё хуже и хуже, что дальше, обидно и стыдно за такие игры. Нет задора, огонька, такое ощущение они уже с начало игры согласны на ничью
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geroin161
1511110132
К меня вопрос - Ростов, это команда в которой знатные, известные и мастерские игроки такие как Зуев, Макеев, Паршивлюк, Ингасон, Бухаров, Ионов, Калачев, Гацкан, Думбия , Могилевец и многие другие. Это не какая то сборная молодняка из фнл (за фнл, никого не хочу обидеть) Почему нет результата как в первую половину первого круга??? У Бухарова игра на ноль, Шомуродов, вообще сам не понимает, что он тут делает (оба нападающих в этом сезоне ни разу не забили) Команда не имеет задержку по зп, - играй и забивай! При Бердыеве не платили по 3-4 месяца и результат - Ростов стал народной командой!!! Я в ступоре, деньги есть, результата нет, Денег нет, есть результат!!!!
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geroin161
1511110623
Кто то из игроков Ростова сказал игры три назад: " Мы все стараемся победить, но почему то от нас отвернулась удача, нам просто надо пройти эту чёрную полосу и все наладится" Это или Паршивлюк или Макеев в интервью сказали. Насколько продлится эта полоса? Мы уже начинаем с опаской смотреть игры с аутсайдерами, так как и там есть возможность у самих аутсайдеров взять у нас очки!!! Команда, что с тобой???
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geroin161
1511119595
Судейская коллегия: В Ростове-на-Дону ошибся судья Евгений Турбин. На 79-й минуте матча "Ростов" – "Амкар" (0:0) он не назначил повторный пенальти в ворота пермской команды. Дело в том, что при выполнении 11-метрового "Ростовом" один из футболистов "Амкара" до удара вбежал в штрафную площадь и через пару секунд получил от этого выгоду: не позволил ростовчанам отправить в ворота мяч, отбитый Нигматуллиным. А на 90+1-й минуте Турбин ошибся еще раз, назначив 11-метровый удар в пользу гостей. Судье показалось, что Макеев нарушил правила в единоборстве с Гащенковым. Но видеоповтор убеждает в обратном: игрок "Амкара" упал сам, симулируя фол, и заслуживал желтой карточки за неспортивное поведение. Вот такое вот судейство у нас...
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M.B.
1511174861
Гнать Кучука поганой метлой. Других вариантов нет.
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