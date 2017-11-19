РФПЛ. «Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, не забив по одному пенальти

Матч 17-го РФПЛ между «Ростовом» и «Амкаром» закончился без голов.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Амкар (Пермь) – 0:0

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингассон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Зуев, 67), Ионов (Думбия, 77), Майер, Шомуродов (Бухаров, 58).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Гащенков, 90+1), Гол (Салугин, 90+3), Форбс (Бодул, 74), Огуде.

Предупреждения: Гацкан, 33 – Зайцев, 28; Белоруков, 65; Идову, 79.

Незабитые пенальти: Игнасон, 80 – Сиваков, 90+2.

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